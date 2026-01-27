Ifo sieht leichte Aufhellung bei Exporterwartungen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich im Januar leicht verbessert. Die Exporterwartungen stiegen im Januar auf minus 1,2 Punkte, nach minus 3,0 Punkten im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte.

"Auch wenn die Unternehmen weniger skeptisch bezüglich ihrer Auslandsgeschäfte sind, bleibt die Unsicherheit hoch", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Klare Signale für einen nachhaltigen Aufwärtstrend fehlten.

Zuversichtlich zeigen sich vor allem die Automobilbranche und Hersteller elektrischer Ausrüstungen. In der Metallerzeugung und

-bearbeitung erreichten die Exporterwartungen den höchsten Stand seit

Februar 2022. Dagegen rechnen die Bekleidungs-, Nahrungsmittel- und Druckindustrie weiter mit rückläufigen Ausfuhren./pls/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News