IG Metall schlägt Alarm für Lkw-Bauer

Chinesische Lkw-Hersteller wie Super Panther, Sany oder Sinotruck kommen einer Studie zufolge beim Markteintritt in Europa schnell voran und setzen damit deutsche Anbieter unter Druck.

Die ⁠Konkurrenten aus China ‍bauen innerhalb weniger Jahre eine Produktion von Elektrolastern in Europa auf, vornehmlich in Ungarn, wie aus einer von der IG Metall am Dienstag ‌veröffentlichten Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) hervorgeht. Auch die für Spediteure wichtigen Serviceangebote werden geschaffen - etwa durch ‍eine Partnerschaft mit dem Mehrmarken-Werkstattnetz Alltrucks, einem Joint Venture der deutschen Konzerne Bosch und Knorr-Bremse.

Die IG Metall Baden-Württemberg und Betriebsräte von Daimler Truck und Iveco Magirus sehen das mit großer Sorge und warnen vor dem Verlust von Aufträgen und Beschäftigung bei Zulieferern und Herstellern. "Im Lkw-Sektor darf uns nicht das passieren, was wir ‍im Pkw-Bereich erleben", erklärte die IG-Metall-Chefin in Baden-Württemberg, ⁠Barbara Resch, und forderte politische Weichenstellungen für einen fairen Wettbewerb.

"Wenn unsere Industrie bei der Elektromobilität wettbewerbsfähig sein soll, brauchen wir einen europaweiten strategischen Industrieplan, der die Entwicklung und Produktion ‍von Batteriezellen fördert und das Risiko für die Unternehmen minimiert", erklärte Michael Brecht, Betriebsratschef von Daimler Truck. Die Hersteller müssten investieren, ⁠EU-Fördermittel nicht nur nach Osteuropa, sondern auch an bestehende, gefährdete Industrieregionen fließen. "Wir können den Kostenwettbewerb nicht gewinnen, also müssen wir die besseren Fahrzeuge haben", ergänzte Brecht. Daimler Truck erklärte, alle Konkurrenten, einschließlich der chinesischen, zu ‍beobachten. "Wir nehmen jeden Wettbewerber ernst", ergänzte Daimler.

Die ‌Konkurrenz aus China etabliere sich in Europa seit zehn Jahren, während sie beispielsweise in Südafrika dafür dreimal so lang gebraucht habe, erklärte Studienautor Christian Lerch. "Die Bedrohung ist also groß und wächst mit jedem Tag." Die chinesischen Nutzfahrzeughersteller holen den Forschern zufolge technologisch auf. Sie profitierten von Größenvorteilen und Subventionen im chinesischen Heimatmarkt und hätten einen Vorteil mit neuesten Batterietechnologien. Die Wissenschaftler raten den Herstellern zu gemeinsamer Batterieentwicklung und -produktion, um von chinesischen Zulieferern unabhängig zu werden und mit Innovationen voranzukommen. Im Servicebereich ⁠könnten die Lkw-Bauer durch neue Geschäftsmodelle mit digitalen Plattformen Kunden an sich binden.