Indien will Zölle auf europäische Autos deutlich senken

Quelle: JHVEPhoto/Shutterstock.com

Indien plant einem Medienbericht zufolge eine drastische Senkung ⁠der Importzölle ‍auf europäische Autos, was die Aktien deutscher Hersteller beflügeln ‌könnte.

Die Zölle sollen im Zuge eines Handelsabkommens auf ‍40 Prozent gesenkt werden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Dies wäre die bislang weitreichendste Öffnung eines der am stärksten ‍geschützten Wirtschaftszweige des Landes. ⁠Die Nachricht sorgte an der Börse in Mumbai für Verkäufe bei ‍heimischen Autobauern.

Die Aktien von Mahindra and Mahindra ⁠fielen um vier Prozent, der gesamte Auto-Index gab um bis zu zwei Prozent nach. Für ‍europäische Hersteller ‌wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz würde eine Zollsenkung den Zugang zum wachstumsstarken indischen Markt erheblich erleichtern.

