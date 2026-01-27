IRW-News: ACCESS Newswire: Symetrix stellt Cognio vor: Die Audio-, Video- und Steuerungsplattform der nächsten Generation

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Symetrix stellt Cognio vor: Die Audio-, Video- und Steuerungsplattform der nächsten Generation

Mit seiner bahnbrechenden verteilten Architektur und kabellosen Design-Workflows definiert Cognio die Art und Weise neu, wie AV-Systeme entworfen, eingesetzt und betrieben werden. Erleben Sie es zum ersten Mal auf der ISE 2026

SEATTLE, WA / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / Symetrix, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken AV-Verarbeitungs-, Steuerungs- und Überwachungslösungen, gab heute die Einführung von Cognio bekannt, einem brandneuen softwaregesteuerten Audio-, Video- und Steuerungs-(AVC)-Ökosystem, das das Systemdesign erheblich vereinfacht, die Bereitstellung beschleunigt und flexiblere, skalierbare AV-Erlebnisse ermöglicht. Cognio wird auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 in Barcelona offiziell vorgestellt, wo die Besucher am Stand von Symetrix (5M390) einen völlig neuen Ansatz für die Bereitstellung von Audio-, Video- und Steuerungslösungen erleben können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82725/Symetrix_1130862_dePRcom.001.png

Cognio steht für ein grundlegendes Umdenken in der Konstruktion von AV-Systemen und kombiniert verteilte Intelligenz mit codefreier Steuerung in einer einzigen Plattform, die auf DesignOps basiert, der patentierten Software, die die Hardware- und Softwareplattform der nächsten Generation unterstützt. Durch die nahtlose Verbindung seiner modernisierten Softwareanwendung mit einem verteilten Ansatz für intelligente Geräte vereint Cognio Design, Konfiguration, Inbetriebnahme, Steuerung und laufenden Betrieb in einheitlichen, optimierten Workflows, in denen ein einzelnes Gerät mehrere Räume versorgen oder mehrere Geräte einen einzelnen Raum unterstützen können, sodass Systeme auf natürliche Weise über Räume, Gebäude oder ganze Campus hinweg skaliert werden können.

Anstatt mit fester Hardware zu beginnen, ermöglicht Cognio AV-Fachleuten, Workflows basierend auf Räumen, Zonen und Signalflüssen zu entwerfen und später Hardware hinzuzufügen, was eine beispiellose Flexibilität und Skalierbarkeit im AV-Design bietet. Dank echter Pre-Hardware-Emulation können Designer vor der Installation AV-Line-Checks durchführen und so von ihrem Schreibtisch aus überprüfen, ob Audio- und Videosignale vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren, bevor sie überhaupt vor Ort sind - das spart Teams Zeit und Geld.

Bei herkömmlichen AV-Design-Workflows wird zunächst die Hardware ausgewählt und dann das System daran angepasst. Cognio kehrt dieses Modell um und ermöglicht einen Wechsel von einer geräteabhängigen Planung zu einem lösungsorientierten Design, so Mark Graham, CEO von Symetrix. Cognio beseitigt Komplexität und künstliche Einschränkungen aus dem kreativen Prozess und ermöglicht es Beratern und Integratoren, sich darauf zu konzentrieren, das richtige Erlebnis für den jeweiligen Raum zu schaffen.

Cognio ist das Ergebnis von mehr als vier Jahren engagierter Design- und Entwicklungsarbeit, geprägt von umfangreichem Feedback von Beratern und Integratoren weltweit. Durch die Straffung der Prozesse auf einer einzigen Plattform reduziert Cognio die Komplexität erheblich und liefert gleichzeitig bessere Ergebnisse für Integratoren, Berater und Endnutzer.

Ein kabelloser Workflow, der manuelles Routing überflüssig macht

Das Herzstück von Cognio ist ein patentierter, kabelloser Designansatz für Workflows, der auf der DesignOps-Software basiert und eine tabellenkalkulationsähnliche Arbeitsfläche für grenzenlose Kreativität nutzt. Designer platzieren Verarbeitungsmodule in einer bestimmten Reihenfolge, anstatt Signalpfade manuell zu zeichnen. Cognio verbindet diese automatisch und verwaltet die Routing-Logik im Hintergrund. Durch Hinzufügen, Entfernen oder Neuanordnen von Modulen passt sich der Signalfluss sofort an, wodurch visuelle Unübersichtlichkeit vermieden, Fehler reduziert und die Entwurfszeit erheblich verkürzt werden. Das Ergebnis ist eine klarere, schnellere und intuitivere Methode zum Aufbau selbst komplexester Systeme.

Mit einem völlig neu konzipierten Ansatz für das Systemdesign eliminiert Cognio sich wiederholende Aufgaben, ermöglicht die Wiederverwendung auf allen Ebenen und bietet Offline-Emulation, sodass Benutzer Systeme in Rekordzeit entwerfen, validieren und bereitstellen können, ohne dabei Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Verteilt durch Design: Verarbeitung und Steuerung überall

Cognio basiert auf einer verteilten Architektur, in der jedes angeschlossene Gerät eine gemeinsame Firmware-Grundlage nutzt. Dadurch sind Signalverarbeitung, AVoIP-Dante-Audio, Steuerung und webbasierter Zugriff im gesamten System möglich, nicht nur in einem zentralen Prozessor.

Dieser Ansatz ermöglicht es Integratoren, genau die richtige Menge an Kapazität dort einzusetzen, wo sie benötigt wird, Systeme schrittweise und nach Bedarf zu erweitern und robuste Architekturen zu entwerfen, die sich an wachsende oder sich ändernde Projekte anpassen. Durch die Nutzung einer softwaregesteuerten Architektur erhalten Anwender leistungsstarke Systeme, die effizient skalierbar sind und weniger kosten als herkömmliche hardwareorientierte Lösungen.

Audio-Emulation vor der Hardware-Installation

Eine der leistungsstärksten Funktionen von Cognio ist die echte Systememulation vor der Hardware-Installation. Die Cognio-Firmware läuft direkt auf dem DesignOps-Computer und generiert echtes digitales Audio durch das Design, sodass Indikatoren bewegt, Signalwege validiert und Probleme frühzeitig erkannt werden können. Designer können schon lange vor der Installation der Hardware sehen, wie sich ein System verhalten wird, was die Inbetriebnahmezeit vor Ort sowie die Zeit bis zur erfolgreichen Bereitstellung verkürzt.

Entwerfen Sie elegante, äußerst intuitive Bedienoberflächen ohne Programmieraufwand

Cognio verfügt über einen leistungsstarken, programmierfreien Editor für Bedienoberflächen, mit dem AV-Profis ohne externe Grafiktools oder individuelle Programmierung ansprechende, optisch ansprechende Benutzererlebnisse schaffen können. Vektorbasierte Schnittstellenelemente lassen sich sauber auf alle Geräte skalieren, während ein integriertes Themensystem es Integratoren ermöglicht, Branding, Farben und Stile sofort anzuwenden und sie dann für verschiedene Projekte, Kunden oder vertikale Märkte wiederzuverwenden. Mit intuitiven Design-Tools, die jeder verwenden kann, macht Cognio es einfacher denn je, attraktive Steuerungsschnittstellen zu erstellen, die Kunden begeistern werden.

Vom Entwurf bis zum Betrieb - alles auf einer Plattform

Cognio vereint den gesamten AV-Lebenszyklus mit Modi für Design und Betrieb und ermöglicht einen dynamischen Wechsel zwischen beiden:

- Designmodus zum schnellen und übersichtlichen Erstellen und Bearbeiten von Systemen.

- Betriebsmodus für Echtzeitüberwachung, Protokollierung und Diagnose am gesamten Standort.

- Nahtloses Umschalten zwischen den Modi, um Fehler zu beheben, Anpassungen vorzunehmen und Änderungen sofort zu überprüfen.

Anstatt zwischen verschiedenen Tools für Design, Inbetriebnahme und Überwachung zu wechseln, arbeiten die Teams in einer einzigen, einheitlichen Umgebung.

Professionelle Tools für den täglichen Gebrauch

Cognio wurde speziell für die realen Anforderungen der AV-Branche entwickelt:

- Berater gewinnen Vertrauen durch die Spezifizierung einheitlicher, interoperabler Systeme.

- Integratoren profitieren von schnelleren Arbeitsabläufen, weniger Fehlern und wiederverwendbaren Projektelementen.

- Endnutzer genießen intuitive Steuerung und Systeme, die sich mit ihren Räumen weiterentwickeln.

Durch die Vereinfachung der Komplexität hinter den Kulissen ermöglicht Cognio bessere Ergebnisse für alle Beteiligten.

Cognio-Ressourcen und Verfügbarkeit

Um Fachleuten zu helfen, mehr über Cognio zu erfahren, hat Symetrix Schulungsressourcen von E-Books bis hin zu Schulungskursen veröffentlicht, die jetzt unter https://www.symetrix.co/news/symetrix-unveils-cognio-the-next-generation-audio-video-and-control-platform verfügbar sind.

Cognio wird im zweiten Quartal 2026 verfügbar sein.

Laden Sie die Cognio-Pressemappe hier herunter.

Feiern Sie 50 Jahre Innovation mit Symetrix

Symetrix feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Präsentation auf der ISE 2026. Besucher können die neuesten Entwicklungen von Symetrix (Stand 5M390) erleben, wobei das Unternehmen seine Flaggschiff-DSPs, Hardware- und Softwarelösungen sowie Steuerungsschnittstellen vorstellen und einen exklusiven ersten Blick auf Cognio gewähren wird. Während der gesamten Veranstaltung finden täglich Live-Demonstrationen, Frage-und-Antwort-Runden und praktische Demo-Stationen statt.

Treffen Sie Symetrix auf der ISE 2026

AV-Integratoren, Designberater und Technologie-Endnutzer sind eingeladen, die Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum von Symetrix am Stand 5M390 zu besuchen. Um einen Termin mit einem Symetrix-Produktexperten auf der ISE zu vereinbaren, besuchen Sie: https://symetrix.zoholandingpage.com/symetrix-ise-2026/.

Pressekonferenz buchen

Mitglieder der bei der ISE registrierten Presse werden gebeten, eine Pressekonferenz mit Symetrix zu buchen, um die neuesten Informationen auf der Messe zu erhalten. Um eine Pressekonferenz zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Megan Fasy unter megan@grithaus.agency.

Über Symetrix

Seit 50 Jahren unterstützt Symetrix AV-Profis mit leistungsstarken Lösungen für Signalverarbeitung, Steuerung und Überwachung. Mit dem Fokus auf außergewöhnlicher Audioqualität, intuitiven Design-Tools und zuverlässigen Netzwerksystemen bedient Symetrix Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Behörden, Bildung, Gesundheitswesen und Unterhaltung weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.symetrix.co.

Pressekontakt

Megan Fasy

Grithaus Agency

megan@grithaus.agency

+1 (617) 480-3674

QUELLE: Symetrix

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82725

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82725&tr=1

