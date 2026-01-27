IRW-News: Anixa Biosciences Inc.: Anixa Biosciences erhält vom mexikanischen Institut für gewerbliches Eigentum (IMPI) eine Patentbewilligung für seine Brustkrebsimpfstoff-Technologie

IRW-PRESS: Anixa Biosciences Inc.: Anixa Biosciences erhält vom mexikanischen Institut für gewerbliches Eigentum (IMPI) eine Patentbewilligung für seine Brustkrebsimpfstoff-Technologie

Mit dieser Patentbewilligung erhält Anixa das erste mexikanische Patent für seinen Brustkrebsimpfstoff

Der globale Schutz des geistigen Eigentums wird auf Märkte mit einer höheren Diagnoserate für Brustkrebs im Spätstadium und einer höheren Inzidenzrate für dreifach negativen Brustkrebs ausgedehnt

SAN JOSE, Kalifornien, 27. Januar 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das mexikanische Institut für gewerbliches Eigentum (IMPI) eine Patentbewilligung (Notice of Allowance) für ein neues Patent erteilt hat, das sich auf die vom Unternehmen entwickelte Technologie eines innovativen Brustkrebsimpfstoffs bezieht. Dieses Patent, das exklusiv von der Cleveland Clinic lizenziert wurde, bietet dem Unternehmen patentrechtlichen Stoffschutz für seine neuartige Methode zur Behandlung und Prävention von Brustkrebs in Mexiko.

Mit dieser Zulassung baut Anixa sein internationales Portfolio an Immaterialgüterrechten weiter aus und festigt damit seine Führungsposition im Bereich der Krebsimmuntherapie. Das mexikanische Patent ergänzt die in den Vereinigten Staaten und anderen wichtigen Ländern erteilten Patente und dient als wichtiger Schritt für zukünftige regulatorische und kommerzielle Maßnahmen außerhalb der Vereinigten Staaten.

Dieses neu zugelassene Patent bestätigt erneut die breite internationale Anerkennung der Neuartigkeit und des Potenzials unseres Brustkrebsimpfstoffs, erklärt Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. Im Zuge unserer fortgesetzten klinischen Entwicklung in den USA stärkt unser wachsender internationaler Patentbestand unsere Fähigkeit, globale Chancen zu verfolgen und möglicherweise Partnerschaften mit größeren Pharmaunternehmen für eine weltweite Vermarktung einzugehen.

Brustkrebs wird in Mexiko in der Regel später diagnostiziert als in den USA, was für Patientinnen und ihre Ärzte eine Herausforderung darstellt. Darüber hinaus haben mexikanische Frauen eine höhere Inzidenzrate für dreifach negativen Brustkrebs, die tödlichste Form von Brustkrebs.

Der Impfstoff von Anixa basiert auf einer Immunisierung gegen das humane -Lactalbumin, ein Protein, das mit der Laktation (Stillperiode) in Verbindung steht und bei bestimmten Arten von Brustkrebs abnormal exprimiert wird. Diese Strategie, die auf ein Protein abzielt, das in Gewebe vorhanden ist, in dem es normalerweise nicht vorhanden sein sollte (retired protein), wurde an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Es geht hier darum, das Immunsystem selektiv zu stimulieren, um die Tumorbildung zu verhindern und gleichzeitig Schäden am normalen Gewebe zu vermeiden.

Durch die Stärkung seines Portfolios an globalen Patenten legt Anixa den Grundstein für zukünftige Entwicklungs- und Vermarktungsstrategien auf internationaler Ebene. Die Impfstoffplattform des Unternehmens an sich ist auch auf andere Krebsarten mit hoher Inzidenz gerichtet und soll die Herangehensweise der medizinischen Fachwelt an die Krebsprävention revolutionieren.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL), welche die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (retired proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A - Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

