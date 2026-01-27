IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures und Talius unterzeichnen Absichtserklärung zur Einführung von KI-gestützter Technologie für Sensorik und räumliche Intelligenz

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures und Talius unterzeichnen Absichtserklärung zur Einführung von KI-gestützter Technologie für Sensorik und räumliche Intelligenz

Höhepunkte

- Inturai baut seine Zusammenarbeit mit Talius nach langjähriger Kooperation weiter aus

- Angepeilter Umsatz von insgesamt 2,5 Mio. USD in den ersten drei Jahren des Implementierungs- und Empfehlungszeitraums

- Erweiterung von Funktionen von Talius Smart Care um räumliche Intelligenz in Echtzeit

Vancouver, British Columbia - 27. Januar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG) freut sich zu bestätigen, dass es nach kontinuierlichem Engagement und technischer Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (LoI)¹ mit Talius Group Limited (ASX: TAL), einem führenden Anbieter von Technologien für die Alten- und Behindertenpflege in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich, unterzeichnet hat.

Diese strategische Absichtserklärung stellt eine bedeutsame Weiterentwicklung der bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen dar, wobei Pläne bestehen, die KI-gestützte Plattform für Sensorik und räumliche Intelligenz von Inturai in das gesamte Talius-Ökosystem zu integrieren. Die Zusammenarbeit soll vorbehaltlich endgültiger Abkommen in den ersten drei Jahren einen Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD generieren - sowohl durch direkte Nutzung als auch durch Empfehlungsaktivitäten.²

Die Smart Care-Plattform von Talius unterstützt die kontinuierliche Überwachung, Notfallreaktion und intelligente Triage in einer breiten und etablierten Versorgungspräsenz in Einrichtungen und Privathaushalten.

Diese Partnerschaft bringt zwei Unternehmen mit einer gemeinsamen Mission zusammen - die Erbringung intelligenterer und sichererer Pflege durch intelligente Infrastruktur, sagte Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp. Durch die Integration unserer räumlichen KI-Plattform in die klinisch regulierte Technologie und das etablierte Pflegeökosystem von Talius erweitern wir die Fähigkeiten einer der bereits jetzt modernsten Pflegeplattformen auf dem Markt.

Die Technologie für räumliche Intelligenz von Inturai wurde entwickelt, um bestehende Sensorikumgebungen zu ergänzen und eine zusätzliche Datenebene bereitzustellen, die das Situationsbewusstsein und Einblicke in die Pflege verbessern kann. In Verbindung mit der Talius-Plattform weist die Lösung das Potenzial auf, die Analysefähigkeiten zu erweitern und fundiertere Echtzeit-Pflegeabläufe in einer Vielzahl von Umgebungen zu unterstützen.

Graham Russell, Managing Director und CEO von Talius, sagte:

Die Möglichkeit, räumliche KI in unsere Plattform zu integrieren, ist eine natürliche Erweiterung unserer Mission, datengetriebene, personenorientierte Pflege anzubieten. Die Lösung von Inturai ergänzt unsere bestehenden Fähigkeiten und eröffnet neue Wege für proaktive Pflegemaßnahmen, insbesondere in häuslichen und kommunalen Umgebungen.

Ein gemeinsamer Lenkungsausschuss wird den Fahrplan und den Integrationsplan leiten, wobei der Schwerpunkt auf der schnellen Skalierbarkeit und der Interoperabilität mit der Talius-Plattform liegt. Ein endgültiges Abkommen wird zurzeit verhandelt.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com. Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, erwarten, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

¹ Die Absichtserklärung ist unverbindlich und ein endgültiges Abkommen wird zurzeit finalisiert. Es gibt jedoch keine Gewissheit, dass die Parteien verbindliche Abkommen zu den vorgesehenen Bedingungen unterzeichnen werden.

² Die Umsatzangabe ist nur ein Richtwert, unterliegt den endgültigen Geschäftsbedingungen und stellt den kombinierten Umsatz beider Parteien dar. Es gibt keine Garantie, dass dieser Betrag realisiert wird.

