IRW-News: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk setzt HYFT®-Technologie zur Erkennung funktionaler Adjazenz mit Bezug zu Portfoliorisiken bei KI-designten Therapeutika ein

IRW-PRESS: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk setzt HYFT®-Technologie zur Erkennung funktionaler Adjazenz mit Bezug zu Portfoliorisiken bei KI-designten Therapeutika ein

AUSTIN, Texas / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ:HYFT) (MindWalk oder das Unternehmen), ein Bio-Native-AI-Unternehmen für therapeutische Forschung und Technologie, gab heute die Anwendung seiner proprietären HYFT®-Technologie bekannt. Diese ist darauf ausgelegt, sogenannte funktionale Adjazenz zu identifizieren - also Fälle, in denen unterschiedliche Moleküle denselben therapeutischen Effekt erzielen können, selbst wenn Sequenzvergleiche nahelegen, dass sie nicht miteinander verwandt sind. Funktionale Adjazenz stellt eine zunehmend relevante Quelle für wettbewerbliche, rechtliche und bewertungsbezogene Risiken in der modernen Wirkstoffforschung dar und wird durch sequenzbasierte Align-ment-Analysen häufig nicht erfasst.

Mithilfe der HYFT®-Technologie identifizierte MindWalk eine gemeinsame biologische Signatur bei Influenza, die auch bei erheblichen Veränderungen des genetischen Codes des Virus erhalten bleibt. Dies stützt den Ansatz von MindWalk zur Entwicklung von Impfstoff-Zielstrukturen mit potenziell breiterem Schutz über verschiedene Stämme hinweg und zeigt zugleich, wie HYFT biologisch relevante Ähnlichkeiten aufdecken kann, selbst wenn Moleküle auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen.

Funktionale Adjazenz ist heute eines der am meisten unterschätzten Risiken in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, sagte Jennifer Bath, Ph.D., Chief Executive Officer von MindWalk. Wenn zwei Moleküle denselben biologischen Effekt hervorrufen, können sie um dieselben Patienten konkurrieren, ähnliche regulatorische Indikationen anstreben und wahrgenommene Differenzierung untergraben - selbst wenn ihre Sequenzen nicht verwandt erscheinen. Da KI-gestützte Verfahren die Proteindesign-Geschwindigkeit erheblich erhöhen, können zahlreiche unterschiedliche Sequenzen erzeugt werden, die auf dasselbe funktionale Ergebnis hinauslaufen. Dies steigert die Wahrscheinlichkeit von Wettbewerbsüberschneidungen, IP-Anfälligkeiten und Bewertungsdruck. HYFT soll dabei helfen, diese Konvergenz frühzeitig zu erkennen, indem Ähnlichkeiten auf funktionaler Ebene und nicht ausschließlich auf Sequenzebene bewertet werden.

Das Problem der funktionalen Adjazenz: Ein aufkommendes IP-Risiko für die Pharmaindustrie

Funktionale Adjazenz - also der Umstand, dass unterschiedliche molekulare Einheiten trotz geringer oder fehlender Sequenzähnlichkeit denselben biologischen Effekt erzeugen - hat sich zu einem wesentlichen rechtlichen, wettbewerblichen und bewertungsrelevanten Risiko in der pharmazeutischen Entwicklung entwickelt. Jüngere Entscheidungen US-amerikanischer Gerichte haben die Prüfung weit gefasster, funktional definierter Patentansprüche verschärft und unterstreichen die Notwendigkeit einer Offenlegung und Stützung, die dem Umfang des beanspruchten Schutzes entspricht.

Im Fall Amgen v. Sanofi erklärte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten bestimmte breit gefasste, funktional definierte Antikörperansprüche zur PCSK9-Inhibition wegen mangelnder Enablement für ungültig. Das Gericht stellte fest, dass das Patent nicht hinreichend darlegte, wie der vollständige beanspruchte Umfang ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand hergestellt und genutzt werden kann. Die Entscheidung bekräftigte eine zentrale Realität für Biologika: Wettbewerbliche Überschneidungen ergeben sich häufig aus funktionaler Äquivalenz und nicht aus Sequenzähnlichkeit, und belastbarer Patentschutz erfordert eine ermöglichende Offenlegung, die mit der Anspruchsbreite im Einklang steht.

In ähnlicher Weise befand das Bundesberufungsgericht im Fall Juno Therapeutics v. Kite Pharma, dass bestimmte CAR-T-Ansprüche wegen unzureichender schriftlicher Beschreibung ungültig sind, da das Patent die gesamte beanspruchte Klasse funktional definierter Bindungselemente nicht angemessen beschrieb. Die Analyse des Gerichts hob das Risiko hervor, breiten funktionalen Schutz zu beanspruchen, ohne über den gesamten beanspruchten Bereich hinweg ausreichende Stützung - etwa durch repräsentative Beispiele oder gemeinsame definierende Merkmale - bereitzustellen.

Zusammen spiegeln diese Entscheidungen einen Branchenwandel wider:

- Mehrere Moleküle können denselben therapeutischen Effekt über unterschiedliche Sequenzen erzielen

- Sequenzneuheit allein erweist sich häufig als unzureichender Indikator für wettbewerbliche oder rechtliche Differenzierung

- Wettbewerbslandschaften, Transaktionsbewertungen und IP-Strategien, die primär auf Sequenzähnlichkeit beruhen, können zunehmend fragil sein

Mit der Beschleunigung KI-gestützter Proteindesign-Ansätze verschärft sich diese Herausforderung weiter. Hochdurchsatzplattformen erkunden funktionalen Raum in kurzer Zeit und erzeugen vielfältige Sequenzen, die auf ähnliche Aktivität konvergieren. Dies kann zu blinden Flecken in der Wettbewerbsanalyse und der Bewertung von Entwicklungsprojekten führen, wenn die Bewertung überwiegend auf Sequenzähnlichkeit basiert. Funktionale Adjazenz ist somit nicht länger theoretisch, sondern wird zunehmend als wirtschaftlich relevantes Risiko erkannt; die jüngere Rechtsprechung unterstreicht ihre IP-Implikationen.

HYFT-Technologie: Funktionale Intelligenz jenseits der Sequenzausrichtung

Die HYFT-Technologie ist darauf ausgelegt, diese Lücke zu schließen, indem sie konservierte funktionale Muster identifiziert, die durch biophysikalische Randbedingungen wie Struktur, Ladung und Bindungsinteraktionen geprägt sind - selbst dann, wenn evolutionäre Zusammenhänge unklar sind und die Sequenzähnlichkeit gering ist.

Die HYFT-Technologie ermöglicht es uns, das Denken in Sequenzen zu verlassen und eine funktionale Einschränkung zu identifizieren, die Influenza offenbar für die Infektion bewahren muss, sagte Dirk Van Hyfte, MD, Ph.D., Chief Technology Officer von MindWalk.

In der Influenza-Studie von MindWalk identifizierte die HYFT-basierte Analyse funktionale Architektur, die trotz viraler Mutation erhalten blieb. Dies zeigt, wie Influenza seine Sequenz verändern kann, während für die Infektion erforderliche Merkmale bewahrt werden. Dasselbe Prinzip gilt für KI-designten Therapeutika, bei denen Optimierungsprozesse unterschiedliche Sequenzen erzeugen können, die auf vergleichbare funktionale Ergebnisse hinauslaufen.

Die HYFT-Technologie soll Organisationen dabei unterstützen, Wettbewerb, IP-Exposition und Portfoliorisiken auf Basis funktionaler Ähnlichkeit zu bewerten - dort, wo klinische und kommerzielle Überschneidungen häufig auftreten.

Strategische Implikationen für Pharmaunternehmen und Investoren

Die Influenza-Beobachtung zeigt zusammen mit dem zuvor veröffentlichten, HYFT-gestützten Dengue-Epitop-Programm von MindWalk, dass HYFT als plattformübergreifender Ansatz zur Identifikation konservierter funktionaler Designregeln in der Biologie eingesetzt werden kann - selbst wenn Zielstrukturen auf Sequenzebene unterschiedlich erscheinen.

In ihrer Gesamtheit stützen diese Programme die Einschätzung, dass HYFT kein einzelnes Wirkstoff-Discovery-Werkzeug ist, sondern als skalierbare Strategic-Intelligence-Funktion innerhalb der umfassenderen Datenmanagement- und biologischen Reasoning-Plattform von MindWalk positioniert ist.

Im Einsatz soll HYFT pharmazeutische und biotechnologische Organisationen dabei unterstützen:

- potenzielle funktionale Wettbewerber frühzeitig zu identifizieren, einschließlich KI-desig-nter oder konvergent evolvierter Wirkstoffe, die durch sequenzbasierte Vergleiche möglicherweise übersehen werden

- In-Licensing- und M&A-Prüfungen zu stärken, indem funktionale Überschneidungen und nicht ausschließlich Sequenzähnlichkeiten bewertet werden

- Patentstrategien unter verschärfter Prüfung funktionsbasierter Ansprüche zu informieren, indem funktionaler Raum technisch fundiert charakterisiert und gestützt wird

- F&E-Portfolientscheidungen und Kapitalallokation zu verbessern, indem differenzierte Chancen priorisiert und funktional überfüllte Bereiche früher erkannt werden

MindWalk plant, mit pharmazeutischen, biotechnologischen und weiteren Organisationen Gespräche über Kooperationen und kommerzielle Vereinbarungen aufzunehmen, die den Einsatz HYFT-basierter funktionaler Intelligenz in Discovery-, Due-Diligence- und Portfolioworkflows ermöglichen. Dies soll in die End-to-End-Datenplattform von MindWalk integriert werden, die Sequenz, Struktur, Funktion und Literatur in einem einheitlichen operativen Rahmen zusammenführt.

Dieser Ansatz soll Organisationen dabei unterstützen, von rückblickender Analyse zu vorausschauender funktionaler Entscheidungsfindung überzugehen und wissenschaftliche Entdeckung, Wettbewerbsintelligenz, IP-Strategie und Kapitalallokation in einer durch KI beschleunigten Wirkstoffentwicklung miteinander zu verknüpfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Forward-Looking Statements)

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie erwartet, beabsichtigt, plant, geht davon aus, glaubt, schätzt, zielt ab, strebt an, potenziell oder ähnlichen Formulierungen erkennbar oder daran, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erwartet werden oder eintreten können.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der Interpretation und Bedeutung von Beobachtungen aus der Anwendung der HYFT®-Technologie des Unternehmens; der Identifikation, Charakterisierung und Relevanz konservierter funktionaler Muster und funktionaler Adjazenz; der Hypothese, dass solche Muster die rationale Entwicklung breit schützender Influenza-Immunogene unterstützen könnten; der Relevanz funktionaler Adjazenz für Wettbewerbsanalyse, IP-Strategie, Geschäftsentwicklung und Portfoliosteuerung; der beabsichtigten Rolle HYFT-basierter Analysen bei der Bewertung funktionalen Wettbewerbs, von IP-Exposition oder Portfoliorisiken; der Integration von HYFT in die umfassendere Datenmanagement- und biologische Reasoning-Plattform des Unternehmens; dem Umfang, dem Zeitplan und den Ergebnissen möglicher zukünftiger Validierungsaktivitäten; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, strategische Investitionen, Kooperationen, kommerzielle Vereinbarungen, Partnerschaften oder Lizenztransaktionen im Zusammenhang mit HYFT-basierten Technologien oder Programmen zu verfolgen, zu strukturieren oder abzuschließen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und der Unternehmensentwicklung. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der vorläufige und explorative Charakter rechnergestützter Analysen und In-silico-Beobachtungen; Einschränkungen hinsichtlich verfügbarer Daten, Eingaben oder analytischer Annahmen; das Risiko, dass nachfolgende Labor-, experimentelle oder Validierungsstudien die berichteten Beobachtungen nicht reproduzieren oder bestätigen; Unsicherheiten hinsichtlich der biologischen Relevanz, Robustheit oder Generalisierbarkeit identifizierter funktionaler Muster; Risiken, die der therapeutischen Forschung und Entwicklung innewohnen, einschließlich Herausforderungen bei Translation, Validierung, Herstellbarkeit, Sicherheit, Immunogenität, Breite, Dauerhaftigkeit oder Wirksamkeit; das Risiko, dass zukünftige Entwicklungsentscheidungen verzögert, geändert oder eingestellt werden; regulatorische Anforderungen und Unsicherheiten; die Abhängigkeit von Drittanbietern, Kooperationspartnern, Laboren, Dienstleistern und Datenquellen; IP-Risiken, einschließlich der Fähigkeit, Patente und andere Schutzrechte zu erlangen, aufrechtzuerhalten, zu verteidigen und durchzusetzen; wettbewerbliche Entwicklungen; die Verfügbarkeit, der Zeitpunkt und die Bedingungen strategischer Investitionen oder anderer Finanzierungsalternativen; die Fähigkeit, Kooperationen, Partnerschaften oder kommerzielle Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen einzugehen, aufrechtzuerhalten oder durchzusetzen; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, geopolitische oder regulatorische Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Unsicherheiten sind im Jahresbericht des Unternehmens auf Form 20-F in der jeweils geänderten Fassung für das am 30. April 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, abrufbar über das SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie über das EDGAR-Profil unter www.sec.gov/edgar.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82704

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82704&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6026871054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.