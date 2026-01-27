IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development kündigt ein öffentliches Angebot einer Bought Deal Finanzierung im Wert von 125 Millionen US-Dollar an

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development kündigt ein öffentliches Angebot einer Bought Deal Finanzierung im Wert von 125 Millionen US-Dollar an

Osisko Development kündigt ein öffentliches Angebot einer Bought Deal Finanzierung im Wert von 125 Millionen US-Dollar an, um die Umwandlung von Mineralressourcen in Reserven im Rahmen der Integration des Bergbauplans im Cariboo-Gold-Projekt voranzutreiben

DER GRUNDLEGENDE PROSPEKT IST VERFÜGBAR, UND DIE ERGÄNZUNG ZUM KANADISCHEN PROSPEKT WIRD INNERHALB VON ZWEI WERKTAGEN UNTER DEM EMITTENTENPROFIL DES UNTERNEHMENS AUF SEDAR+ VERFÜGBAR SEIN.

Montreal, Québec, 26. Januar 2026 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets und Cantor als Co-Lead-Underwriter und Co-Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die Underwriter) geschlossen hat, wonach die Underwriter sich bereit erklärt haben, auf Bought Deal-Basis 35.311.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 3,54 US-Dollar pro Aktie (der Angebotspreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 125.000.940 US-Dollar (das Basisangebot) entspricht.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Infill-Konversionsbohrungen und Tiefenexplorationen im Cariboo-Goldprojekt sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden, wie im kanadischen Prospektzusatz und im US-Prospektzusatz (jeweils wie unten definiert) näher beschrieben.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 5.296.650 zusätzlichen Aktien zum Angebotspreis eingeräumt, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken und zur Marktstabilisierung, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 18.750.141 US-Dollar entspricht (die Mehrzuteilungsoption und zusammen mit dem Basisangebot das Angebot), die ganz oder teilweise jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt werden kann.

Das Angebot wird in Kanada mittels eines Prospektnachtrags (der kanadische Prospektnachtrag) zum Kurzprospekt der Gesellschaft vom 23. Dezember 2025 (der Basisprospekt) durchgeführt, wobei der kanadische Prospektnachtrag von der Gesellschaft bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wird und in den Vereinigten Staaten mittels eines Prospektnachtrags (der US-Prospektnachtrag) zum Basisprospekt, der in der wirksamen Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-292328) enthalten ist (der Registrierungserklärung) enthalten ist, wobei der US-Prospektzusatz von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der SEC) eingereicht wird. Das Angebot kann auch in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und wie zwischen der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbart verfügbar gemacht werden. Vor einer Investition sollten potenzielle Anleger in Kanada den Basisprospekt, den kanadischen Prospektzusatz, sobald dieser verfügbar ist, und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente lesen, und potenzielle Anleger in den Vereinigten Staaten sollten die Registrierungserklärung (einschließlich des Basisprospekts), den US-Prospektzusatz und die darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente lesen.

Der Zugang zum Basisprospekt, zum kanadischen Prospektzusatz und zu etwaigen Änderungen dieser Dokumente wird gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen in Bezug auf die Verfahren für den Zugang zu einem Basisprospekt, einem Prospektzusatz und etwaigen Änderungen dieser Dokumente gewährt. Eine Kopie des Basisprospekts und eine Kopie des kanadischen Prospektnachtrags zum Angebot sind (innerhalb von zwei Werktagen ab dem Datum dieser Mitteilung) unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Eine Kopie der Registrierungserklärung gemäß dem US-Wertpapiergesetz (einschließlich des Basisprospekts) und des US-Prospektnachtrags können Sie kostenlos unter dem Profil des Unternehmens auf EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov einsehen.

Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Basisprospekts, der Registrierungserklärung, des kanadischen Prospektnachtrags, des US-Prospektnachtrags und aller Änderungen dieser Dokumente ist in Kanada auf Anfrage kostenlos erhältlich bei National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca, oder bei RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, oder per E-Mail unter Distribution.RBCDS@rbccm.com oder Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Attention: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5H 3M7, oder per E-Mail an ecmcanada@cantor.com, und in den Vereinigten Staaten durch Kontaktaufnahme mit National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail an NBF-Syndication@bnc.ca, oder RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098, z. Hd.: Equity Syndicate, telefonisch unter (877)-822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com, oder Cantor Fitzgerald & Co., z. Hd.: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York, 10022, oder per E-Mail unter prospectus@cantor.com, wobei in jedem Fall die Kontaktperson eine E-Mail-Adresse oder Anschrift anzugeben hat.

Das Basisangebot wird voraussichtlich am oder um den 30. Januar 2026 (das Abschlussdatum) abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Zulassungsgenehmigung der New York Stock Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Aktien in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauaktiva in bergbaufreundlichen Rechtsordnungen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tel.: + 1 (437) 423-3644

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen oder ähnliche Wörter gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse oder potenzielle Ergebnisse hindeuten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu folgenden Themen enthalten: die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den hierin beschriebenen Bedingungen und innerhalb des vorgeschlagenen Zeitrahmens abzuschließen, die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der bedingten Zustimmung der TSX Venture Exchange und/oder der Zulassungsgenehmigung der New York Stock Exchange, sowie die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem die Erfüllung der Anforderungen der New York Stock Exchange und der TSX Venture Exchange (falls überhaupt), Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo, allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie, Schwankungen der Rohstoff- und Wechselkurse, Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie die Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und in der Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollten potenzielle Anleger in Wertpapiere des Unternehmens sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

