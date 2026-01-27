IRW-News: Skeena Gold & Silver Ltd. : Skeena Gold & Silver erhält Umweltverträglichkeitszertifikat und Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Bundesbehörden für sein Eskay Creek-Projekt

IRW-PRESS: Skeena Gold & Silver Ltd. : Skeena Gold & Silver erhält Umweltverträglichkeitszertifikat und Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Bundesbehörden für sein Eskay Creek-Projekt

Vancouver, British Columbia (27. Januar 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena Gold & Silver, Skeena oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass man das Umweltverträglichkeitszertifikat (EAC) für sein 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Eskay Creek (Eskay oder das Projekt) im Nordwesten von British Columbia (B.C.), Kanada, erhalten hat. Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden vom kanadischen Minister für Umwelt und Klimawandel geprüft und gemäß dem Bundesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt.

Das EAC wurde vom Minister für Bergbau und kritische Mineralien von B.C. und vom Minister für Umwelt und Parks von B.C. ausgestellt und gemeinsam von der Tahltan-Zentralregierung genehmigt. Der Erhalt des EAC stellt einen wichtigen Meilenstein für das Projekt dar und schließt einen strengen Umweltprüfungsprozess ab, der im August 2024 begonnen hatte. Der Prozess umfasste mehr als 60 Beteiligungssitzungen innerhalb der lokalen Gemeinden und über 500 Treffen mit der Tahltan-Zentralregierung. Im Rahmen seiner Konsultationsbemühungen arbeitete Skeena auch mit lokalen und nicht-lokalen indigenen Gruppen zusammen. Dazu gehörten Gespräche mit der Nisga'a Lisims-Regierung, den Gitanyow Hereditary Chiefs, der Tsetsaut Skii km Lax Ha Nation, der Southeast Alaska Indigenous Transboundary Commission und anderen Stammesangehörigen aus Alaska. Im Laufe des Umweltprüfungsverfahrens gingen mehr als 4.000 schriftliche Stellungnahmen von Gemeindemitgliedern ein, die einzeln berücksichtigt wurden. Die Zustimmung der Tahltan Nation zu dem Projekt ist in der EAC verankert und stellt eine historische Premiere in Kanada dar, die durch eine wegweisende Vereinbarung gemäß Abschnitt 7 erreicht wurde, die 2022 zwischen der Regierung von British Columbia und der Tahltan-Zentralregierung unterzeichnet wurde.

Nalaine Morin, Senior Vice President of Environment & Social Affairs bei Skeena, kommentierte: Diese Errungenschaft ist für mich als Mitglied der Tahltan Nation besonders bedeutsam. Die Erteilung unseres EA-Zertifikats als erstes Unternehmen in der Geschichte Kanadas im Rahmen der Vereinbarung gemäß Abschnitt 7 zeigt, was möglich ist, wenn die Rechte der Ureinwohner und eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung gemeinsam vorangetrieben werden. Dieser Meilenstein spiegelt jahrelange Vertrauensbildung, harte Arbeit und das gemeinsame Engagement wider, Dinge anders zu machen. Wir bei Skeena sind stolz auf das Erreichte und bekennen uns weiterhin entschlossen zur Versöhnung als einer fortwährenden, lebendigen Praxis, die unser Handeln heute und in Zukunft leitet.

Randy Reichert, Chief Executive Officer von Skeena, kommentierte: -Dies ist ein entscheidender Moment in der Geschichte unseres Unternehmens. Ich möchte der Regierung von British Columbia für ihre Unterstützung des Projekts und für die vorrangige Bearbeitung unseres Antrags danken. Ich möchte auch der Tahltan Nation für ihre Partnerschaft und Zusammenarbeit in den letzten zehn Jahren danken. Die Erteilung der EAC spiegelt diese Zusammenarbeit wider und stärkt die Position von Eskay Creek als Maßstab für verantwortungsvolle, erstklassige Entwicklung in British Columbia. Mein Dank gilt auch dem Regulatory Engagement Team von Skeena für seinen unermüdlichen Einsatz bei der Durchführung einer strengen Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Team hat neue Maßstäbe für die Einhaltung von Fristen gesetzt und gleichzeitig neue Herausforderungen im Zusammenhang mit der Vereinbarung gemäß Abschnitt 7 gekonnt gemeistert.

Der Minister für Bergbau und kritische Mineralien, Jagrup Brar, erklärte: Ich möchte Skeena Gold and Silver für seine kooperative Haltung und sein Engagement danken, während des gesamten Prozesses respektvoll mit der Tahltan Nation und den Regierungspartnern zusammenzuarbeiten. Diese Art der Zusammenarbeit ist entscheidend für die Förderung wichtiger Projekte wie Eskay Creek, die der gesamten Provinz zugutekommen und gleichzeitig die Umwelt schützen und unseren Weg zur Versöhnung fortsetzen.

Skeena ist ein führendes Edelmetallunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert - einer ehemaligen Mine im berühmten Golden Triangle in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich nachhaltigen Bergbaupraktiken und der Maximierung des Potenzials seiner Bodenschätze verschrieben. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinschaften zu pflegen und gleichzeitig langfristigen Wert und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu erzielen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, einschließlich aller Informationen zu unserer Strategie, unseren Projekten, Plänen oder zukünftigen finanziellen oder operativen Leistungen, stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern wie voraussehen, glauben, vorschlagen, erwägen, generieren, anstreben, fortschreiten, investieren, fortsetzen, entwickeln, auf Kurs sein, laufend, projizieren, planen, erwägen, schätzen, erwarten, potentiell, könnte, könnte, wird, könnte, sollte oder würde und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf Folgendes beziehen: den Fortschritt der Erschließung in Eskay, einschließlich des Baubudgets, des Zeitplans und der dafür erforderlichen Finanzierung; den Zeitplan und die Fortschritte des Unternehmens in Bezug auf die Aufnahme der kommerziellen Produktion; und die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie, die Verarbeitungskapazität der Mine, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die wahrscheinlichen Reserven, die geschätzten Projekt- und Betriebskosten, die Unterhaltskosten, die Ergebnisse von Testarbeiten und Studien, geplante Umweltverträglichkeitsprüfungen, die zukünftigen Preise für Metalle, Metallkonzentrate sowie zukünftige Explorationen und Erschließungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, die unter anderem die Schätzung der Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung der Ressourcen- und Reservenabschätzungen, die Metallpreise, die Besteuerung, die Schätzung, den Zeitpunkt und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsmaßnahmen, die Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Eigentumsstreitigkeiten und die hierin sowie im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im zuletzt eingereichten Zwischen-MD&A und im Jahresinformationsformular (AIF) des Unternehmens vom 31. März 2025 dargelegten Annahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen wider und basieren notwendigerweise auf mehreren Schätzungen und Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Gesellschaft als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Ungewissheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beeinflussen können, gehören unter anderem: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, einschließlich Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; der Erhalt und der Zeitpunkt der Umweltverträglichkeitsbescheinigung; Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Abbaupläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Ausfälle von Geräten, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten; sowie andere Risikofaktoren, die im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im zuletzt eingereichten Zwischen-MD&A, dem AIF vom 31. März 2025 dem Kurzprospekt des Unternehmens vom 19. März 2025 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Aufsichtsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

