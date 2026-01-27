IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. begrüßt den von Utah-Gouverneur Cox angekündigten Mission Critical-Politikrahmen für kritische Minerale

IRW-PRESS: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. begrüßt den von Utah-Gouverneur Cox angekündigten Mission Critical-Politikrahmen für kritische Minerale

Vancouver B.C., 27. Januar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) begrüßt die jüngste Ankündigung von Gouverneur Cox des US-Bundesstaates Utah, in der Mission Critical, eine staatliche Mine-to-Market-Strategie für kritische Minerale, die auf Klarheit, Geschwindigkeit und Verantwortung basiert, vorgestellt wurde. Der Bundesstaat plant, 2026 fünf Bergbauprojekte zu genehmigen und bis 2031 ein nationales Labor in Utah anzusiedeln, um Utah zur ersten Adresse für die Förderung und Verarbeitung von kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten zu machen.

Uran wurde Ende 2025 in die Liste der kritischen Minerale der US-Regierung aufgenommen, womit es als wesentlich für die US-Wirtschaft anerkannt wird. Die Aufnahme in die Liste der kritischen Minerale kann die Politik auf Bundes- und Bundesstaatsebene in mehrfacher Hinsicht beeinflussen, darunter:

- Beschleunigte Genehmigungsverfahren

- Anreize für inländischen Abbau und inländische Verarbeitung

- Priorisierung im Rahmen von nationalen Sicherheits- und Lieferkettenstrategien

- Mögliche Förderwürdigkeit für Finanzmittel und staatliche Zuschüsse

Zusätzlich zur Erlangung eines Marktanteils von 25 % bei kritischen Mineralen sieht Mission Critical eine Verkürzung der Genehmigungsfristen um 50 % vor und soll sicherstellen, dass 50 % der in Utah geförderten Minerale auch in Utah verarbeitet werden. Ich bemühe mich darum, den Zeitraum für die Erteilung von Genehmigungen sowohl im Bergbau als auch in der Verarbeitung kritischer Minerale deutlich zu verkürzen, so Cox, ohne dabei die Sicherheit von Menschen zu gefährden. Wir können beides erreichen.

Angesichts früherer Uranminen in den USA wird Terra zweifellos von der umfassenden neuen Gesetzgebung profitieren, während das Unternehmen sein Portfolio an Uranprojekten weiterentwickelt, sagte CEO Greg Cameron. Ich bin davon überzeugt, dass 2026 das Jahr von Uran sein wird, und angesichts von Uranprojekten in Utah und des Absteckens weiterer Uran-Claims wird Terra über ein beträchtliches Portfolio an Uranprojekten in den USA - mit einem besonderen Schwerpunkt auf Utah - verfügen, die seine Uranlagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in Saskatchewan ergänzen.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und regulatorischen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

