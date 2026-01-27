IRW-News: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper erhält Unterstützungsschreiben von Gouverneur von Alaska und skizziert Explorationspläne 2026 für Projekt Palmer

IRW-PRESS: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper erhält Unterstützungsschreiben von Gouverneur von Alaska und skizziert Explorationspläne 2026 für Projekt Palmer

Vancouver, British Columbia, 27. Januar 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FRANKFURT: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein offizielles Unterstützungsschreiben des Gouverneurs von Alaska erhalten hat, in dem die strategische Bedeutung des Projekts Palmer im Südosten von Alaska anerkannt und das Engagement des Bundesstaates für eine verantwortungsvolle Mineralerschließung und die inländische Versorgung mit kritischen Mineralen bekräftigt wird.

HÖHEPUNKTE

- Unterstützungsschreiben des Gouverneurs von Alaska, in dem das Projekt Palmer als strategisch bedeutsames fortgeschrittenes Explorationsprojekt anerkannt wird, das mit den staatlichen und nationalen Zielen hinsichtlich kritischer Minerale im Einklang steht

- Planung der Exploration kritischer Minerale für 2026 im Gange, wobei bis zu 10.000 m an Diamantbohrungen anvisiert werden, um die bekannte hochgradige Kupfer-, Zink-, Silber- und Goldmineralisierung zu erweitern und vorrangige Ziele im gesamten Landpaket Palmer zu erproben

- Umfassende Zusammenstellung und Neuinterpretation historischer und aktueller Datensätze unter Einbeziehung von Lithologie, Struktur, Geochemie und Geophysik sowie unter Anwendung moderner 3D-Modellierungsinstrumente

- Technische Arbeiten hinsichtlich der Einbeziehung von Baryt in zukünftige Mineralressourcenschätzungen, die dessen zunehmende strategische und industrielle Bedeutung widerspiegeln

- Erweiterte Bewertung zusätzlicher kritischer Minerale, einschließlich Kobalt, Germanium und Gallium, in über 15 bekannten mineralisierten Vorkommen, von denen zurzeit nur drei in der bestehenden Mineralressourcenschätzung berücksichtigt werden

Mike Dunleavy, Gouverneur von Alaska, sagte:

Sie haben meine volle Unterstützung für die Fortsetzung der Exploration und Erschließung des Projekts Palmer im Rahmen dieser neuen Partnerschaft, die die Rolle Alaskas bei der Erreichung der nationalen Ziele hinsichtlich kritischer Minerale stärken und gleichzeitig den Gemeinden im Südosten dauerhafte wirtschaftliche Vorteile bringen wird.

Craig Parry, Chairman und CEO von Vizsla Copper, fügte hinzu:

Die formelle Unterstützung durch den Gouverneur von Alaska ist eine starke Bestätigung für das Projekt Palmer und dessen Bedeutung sowohl für den Bundesstaat als auch für die US-Lieferketten von kritischen Mineralen. Auch wenn unser Ansatz bei Palmer im Jahr 2026 weiterhin diszipliniert und technisch orientiert ist, sind die Möglichkeiten beträchtlich. Durch aggressive Explorations- und Erschließungsarbeiten positionieren wir Palmer für erhebliches Wachstum und verfolgen dabei einen verantwortungsvollen und methodischen Entwicklungspfad.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82721/VizslaCopper_270126_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Blick auf das Projekt Palmer in südwestlicher Richtung, der die Verteilung der noch wenig erkundeten hochgradigen Explorationsziele zeigt. Siehe nachstehende Referenzen für Datenquellen.

Planung der Exploration 2026 SRK - Parsons, B. und Kelloff, K. (2025). Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Mineralressourcenschätzung, Projekt Palmer, Alaska, USA. Bericht erstellt für Constantine Metal Resources Ltd. von SRK Consulting (U.S.) Inc. Wirksamkeitsdatum: 13. Januar 2025

Die Planung der Exploration für die Feldsaison 2026 wird zurzeit finalisiert und wird voraussichtlich Diamantbohrungen auf insgesamt bis zu 10.000 m umfassen, die auf die Erweiterung bekannter Mineralisierungszonen und die Erprobung vorrangiger Explorationsziele auf dem gesamten Projekt Palmer fokussiert sein werden.

Vizsla Copper hat More Core Diamond Drilling Services Ltd. als Diamantbohrunternehmen für die Saison 2026 unter Vertrag genommen. More Core ist seit mehreren Jahren auf dem Projekt Palmer tätig und bringt eine starke Sicherheitskultur, umfassende Kenntnisse des Standorts sowie eine bewährte betriebliche Leistungsfähigkeit ein. Die Effizienz der Diamantbohrungen hat sich von Jahr zu Jahr erheblich verbessert, was auf die Beständigkeit des Vertragspartners, eine verbesserte Logistik und eine zunehmend verfeinerte Bohrzielermittlung zurückzuführen ist.

Parallel zu den Bohrvorbereitungen treibt Vizsla Copper eine umfassende technische Neugestaltung des geologischen Rahmens von Palmer voran. In Zusammenarbeit mit seinem internen geologischen Team hat das Unternehmen Convolutions Geoscience damit beauftragt, die Zusammenstellung und Neuinterpretation aller geophysikalischen Datensätze voranzutreiben, einschließlich historischer und aktueller geophysikalischer Luft-, Boden- und Bohrlochuntersuchungen. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt auf der Verfeinerung von Bohrzielen, der Priorisierung unerprobter Anomalien sowie auf der Verbesserung der Zuverlässigkeit der Untergrundinterpretationen.

Gleichzeitig wurde Rangefront Mining Services damit beauftragt, die lithologische, strukturelle und geochemische Zusammenstellung und Analyse zu leiten. Rangefront wird historische Datensätze in moderne dreidimensionale Modellierungs- und Interpretationstechniken integrieren. Zusammen sollen diese Arbeiten dazu dienen, das geologische Modell von Palmer sowohl auf Lagerstätten- als auch auf regionaler Ebene neu zu gestalten, die Explorationsziele zu stärken und das zukünftige Ressourcenwachstum zu unterstützen.

Fortschritte bei der Baryt- und polymetallischen Ressource SGS Canada Inc., 2018. Eine Untersuchung der metallurgischen Testarbeiten hinsichtlich Baryt im Rahmen des VMS-Projekts Palmer.

Unveröffentlichter Unternehmensbericht, erstellt für Constantine Metal Resources Ltd., Projekt 14063-002 -

Abschlussbericht, 236 S.

Baryt ist eine wesentliche strategische Komponente des Projekts Palmer und wird in die laufenden technischen Arbeiten einbezogen werden. Die Mineralressourcenschätzung vom Januar 2025 bestätigt, dass mit dem polymetallischen VMS-System bei Palmer eine beträchtliche Barytmineralisierung einhergeht. Baryt wird jedoch zurzeit nicht bei Berechnungen des Cutoff-Gehalts der Mineralressourcen berücksichtigt.

Metallurgische Testarbeiten von 2018 haben gezeigt, dass Baryt bei Palmer als hochwertiges, marktreifes Konzentrat gewonnen werden kann, das die API- und EPA-Spezifikationen für Baryt in Bohrqualität für Ölfelder erfüllt - mit Gewinnungsraten von über 90 % und einem hohen spezifischen Gewicht. Die Gewinnung von Baryt kann durch ein relativ einfaches Fließschema als Nebenprodukt der Kupfer- und Zinkverarbeitung erreicht werden, was das Potenzial aufweist, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern und gleichzeitig die Berge zu reduzieren.

Vizsla Copper schließt zurzeit die technischen Arbeiten ab, die erforderlich sind, um die formelle Einbeziehung von Baryt in zukünftige Berechnungen von Cutoff-Gehalten für Mineralressourcen zu unterstützen, einschließlich der Verfeinerung der geologischen und spezifischen Gewichtsmodelle, Bestätigungsprobenahmen und -untersuchungen sowie aktualisierter Markt- und Wirtschaftsanalysen. Die Einbeziehung von Baryt dürfte die Positionierung von Palmer als Vorkommen mit mehreren kritischen Mineralen, das den Prioritäten der USA hinsichtlich der inländischen Versorgung entspricht, weiter stärken.

Bewertung kritischer Minerale

Zurzeit wird auf dem gesamten Projekt Palmer eine umfassende Untersuchung weiterer kritischer Minerale durchgeführt. Bis dato wurden über 15 mineralisierte Vorkommen identifiziert, wobei der Schwerpunkt der bisherigen Arbeiten in erster Linie auf der Bewertung von Basis- und Edelmetallressourcen lag. Das aktuelle Programm erweitert diesen Umfang durch die Bewertung des Vorkommens und der Verteilung kritischer Elemente wie Kobalt, Germanium und Gallium. Das Ziel dieser Arbeiten besteht darin, ihre potenzielle Bedeutung für die zukünftige Exploration und Ressourcenerschließung zu ermitteln.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vertrag über digitale Marketingdienstleistungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 26. Januar 2026 ein Abkommen mit Machai Capital Inc. (Machai) unterzeichnet hat (das Machai-Abkommen), dem zufolge Machai eine digitale Marketingkampagne durchführen wird. Die Laufzeit des Machai-Abkommens beträgt sechs Monate bei einem Honorar in Höhe von insgesamt 600.000 CAD (zzgl. Mehrwertsteuer), das im Voraus zu bezahlen ist.

Gemäß dem Machai-Abkommen wird Machai ab Januar 2026 eine umfassende digitale Medienmarketingkampagne für das Unternehmen durchführen, einschließlich Markenbildung und Erstellung von Inhalten, Datenoptimierungsdiensten, einschließlich Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Leadgenerierung, digitalen Marketings, Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing und Markenmarketing.

Machai ist ein Marketing-, Werbe- und Öffentlichkeitsarbeitsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das auf Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Metall und Bergbau, Technologie und Spezialsituationen spezialisiert ist.

Die hierin beschriebene Zahlung wird aus dem allgemeinen Betriebskapitalkonto des Unternehmens geleistet. Abgesehen von den hierin beschriebenen Punkten hat Machai weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen noch Rechte oder Absichten, eine solche Beteiligung zu erwerben. Machai und das Unternehmen sind voneinander unabhängig und das Abkommen mit Machai unterliegt weiterhin einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein VMS-Projekt Palmer im Südosten Alaskas und seine Porphyr-Projekte Poplar und Woodjam im zentralen und südlichen British Columbia. Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in günstiger Lage inmitten einer bedeutenden Infrastruktur. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusstes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in den stabilen Bergbauregionen Alaska und British Columbia zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Qualifizierter Sachverständiger und Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Peter Mercer, P.Geo., Senior Vice President von Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Herr Mercer ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Craig Parry, Executive Chairman, Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder erwartet, dass sie eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, terminiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen oder Abwandlungen oder durch die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. deren Verneinungen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen von Dritten sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen des Unternehmens beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Annahmen sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausgedrückten oder implizierten Prognosen abweichen, darunter unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte, Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, Fragen im Zusammenhang mit Landrechten und Konsultationen der Ureinwohner, die Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern, die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen der Explorationsaktivitäten, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material, der Ausfall von Ausrüstung, Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturereignissen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82721

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82721&tr=1

