IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech testet erfolgreich vier IQ Nano-Indoor-Drohnen mittels Schwarmtechnologie für den Einsatz im Bestandsmanagement im Regierungs- und Verteidigungssektor

Vancouver, British Columbia, (27. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine ZenaDrone-Indoor-Drohnen für das Bestandsmanagement des Typs IQ Nano und seine Drohnenschwarmtechnologie im Rahmen von erweiterten Prüfungen erfolgreich getestet wurden. Die Tests umfassten vier Drohnen, die so konfiguriert waren, dass sie gleichzeitig und unabhängig voneinander in einer Umgebung ohne GPS-Empfang fliegen konnten. Jede Drohne befand sich auf einer anderen Flugbahn und führte in einer simulierten Lagerumgebung ein schnelles Barcode-Scannen von Paketen durch. Der erfolgreiche Test bestätigt die skalierbare, softwaregesteuerte Lösung des Unternehmens für die Bewältigung missionskritischer Herausforderungen in den Bereichen Verteidigungslogistik und Bestandsmanagement in einem Umfeld, in dem internationale Verteidigungsorganisationen zunehmend Wert auf Automatisierung, Genauigkeit und Einsatzbereitschaft legen.

Die erfolgreiche Durchführung dieses Tests mit mehreren IQ Nano-Inventardrohnen und Schwarmtechnologie ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen unserer Aufgabenstellung, Drohnenplattformen zu entwickeln, mit denen die Verteidigungslogistik modernisiert wird und die Bundesbehörden beim Bestandsmanagement in globalen Lagerhäusern, Waffenlagern und Depots unterstützen, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. In diesen Einrichtungen ist Schnelligkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit gefragt, und dennoch vertraut man in vielen Fällen immer noch auf manuelle, fehleranfällige Verfahren. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach autonomen Systemen sind wir davon überzeugt, dass unsere KI-gesteuerte, skalierbare Plattform hervorragend positioniert ist, um messbare Verbesserungen in Bezug auf die Genauigkeit von Bestandsdaten, betriebliche Effizienz und Einsatzbereitschaft zu erzielen.

Die Drohnenschwarmtechnologie, bei der mehrere Drohnen autonom zusammenarbeiten, Informationen austauschen und Aufgaben gemeinsam lösen, um Einsätze effizienter zu gestalten, hat an Bedeutung gewonnen. Im Verteidigungswesen und im gewerblichen Bereich sucht man nach immer schnelleren, sichereren und intelligenteren Lösungen, um große, komplexe Umgebungen zu verwalten, in denen Echtzeit-Transparenz und betriebliche Effizienz gefordert sind, die man mit herkömmlichen Methoden nicht mehr erreichen kann. Neben seiner Drohnenschwarmtechnologie für das Indoor-Bestandsmanagement in Verteidigung und Wirtschaft arbeitet das Unternehmen auch an der Weiterentwicklung von Drohnenschwärmen für Einsätze wie die Bekämpfung von Waldbränden. Obwohl sich die Drohnenschwärme noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, verwandeln sie Autonomie bereits in eine skalierbare Plattform. Sie ermöglichen schnellere Abläufe, höhere Zuverlässigkeit und eine Effizienz auf Systemebene, die einzelne Drohnen nicht erreichen können.

IQ Nano, eine kompakte Indoor-Drohne mit einer Startgröße von ca. 20 x 20, wurde speziell für den Einsatz in Umgebungen ohne GPS-Empfang wie Lagerhäuser und militärische Einrichtungen entwickelt. Sie ist für das Bestandsmanagement durch Barcode-Scanning und für Sicherheitsanwendungen vorgesehen, verfügt über eine fortschrittliche Hindernisvermeidung und unterstützt KI-gesteuerte Drohnenschwärme oder -flotten, was sie zu einem wichtigen Bestandteil von ZenaTechs autonomen ZenaDrone-Lösungen macht.

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

