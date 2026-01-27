Jeder siebte junge Erwerbstätige für seinen Job überqualifiziert

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Mehr als jeder siebte junge Erwerbstätige ist für die ausgeübte Tätigkeit überqualifiziert - vor allem Frauen und solche mit Einwanderungsgeschichte.

15 Prozent der ⁠unter 35-Jährigen geben ‍an, einen höheren Bildungsabschluss als für ihre aktuelle Tätigkeit erforderlich zu haben, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zu ‌der Arbeitskräfteerhebung mitteilte. Bei 78 Prozent stimmte der Bildungsabschluss mit der Tätigkeit überein. Sieben Prozent hatten ‍einen niedrigeren Abschluss als erforderlich, waren also formal unterqualifiziert.

Erwerbstätige Frauen unter 35 Jahren (16 Prozent) gaben etwas häufiger als gleichaltrige Männer (13 Prozent) an, einen höheren Bildungsabschluss als für ihre Tätigkeit erforderlich zu haben. Gleichzeitig hatten mehr Männer (9 Prozent) als Frauen (5 Prozent) einen niedrigeren Bildungsabschluss als ‍erforderlich.

"Dass der Bildungsabschluss mit der Tätigkeit der Erwerbstätigen ⁠unter 35 Jahren übereinstimmt, trifft auf junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte seltener zu als auf Gleichaltrige ohne", fanden die Statistiker zudem heraus. Demnach hatten diejenigen ‍mit Einwanderungsgeschichte häufiger einen höheren Bildungsabschluss (18 Prozent), als ihre Tätigkeit erforderte. Bei den anderen Gleichaltrigen traf dies nur ⁠auf 14 Prozent zu. Dabei war der Anteil der formal Überqualifizierten mit 19 Prozent unter denjenigen am höchsten, die selbst zugewandert waren.

Junge Erwerbstätige mit Einwanderungsgeschichte hatten allerdings auch häufiger einen ‍niedrigeren Bildungsabschluss als erforderlich (11 Prozent). ‌Bei den anderen Gleichaltrigen war das seltener der Fall (6 Prozent).

Arbeitgeber nutzten vor allem das Potenzial von jungen Frauen und Menschen mit Einwanderungsgeschichte auf dem Arbeitsmarkt nicht so, wie sie es könnten, erklärte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. "Hier zeigen sich echte Potenziale, den Fachkräftemangel anzugehen", sagte die wissenschaftliche Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch. "Wir wissen aus der Forschung, dass Auswahlprozesse in Bewerbungsverfahren nicht frei von - teilweise nicht einmal beabsichtigten - Diskriminierungen sind." Dieses Thema anzugehen, wäre erfolgversprechender im Kampf ⁠gegen den Fachkräftemangel als die aktuell diskutierte Einschränkung des Rechts auf Teilzeit.

