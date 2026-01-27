Koalitionspolitiker offen für Nachverhandlungen des EU-US-Zollabkommens

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Führende Koalitionspolitiker sind offen für eine Nachverhandlung des US-EU-Zollabkommens.

"Ich glaube, dass wir bei der Frage des US-Abkommens noch einmal genau die Rahmenbedingungen, die wir jetzt ⁠vorfinden - auch gerade angesichts ‍der Äußerung von Trump - evaluieren müssen", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch am Dienstag in Berlin. Gerade vor dem Hintergrund neuer Zollandrohungen aus Washington müsse ‌man neu bewerten, "inwieweit ein solches Abkommen jetzt tragen kann", fügte Miersch hinzu. "Natürlich wäre es wünschenswert, dass man da noch ‍zu einer besseren Lösung kommt", sagte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger. 2025 habe man das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den USA und der EU-Kommission als akzeptabel angesehen. Miersch forderte, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss sich am Mittwochabend mit dieser Frage beschäftigen sollte.

Das Europäische Parlament hatte die Ratifizierung des Abkommens vergangene Woche ‍angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu ⁠annektieren und europäische Staaten mit neuen Zöllen zu überziehen, vorläufig ausgesetzt. Bisher wurde das Abkommen nicht wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Nun wollen die verschiedenen Fraktionen im EP erst ‍in der kommenden Woche entscheiden, wie man weiter vorgehen will.

Das Abkommen war schon im vergangenen Jahr umstritten, weil die EU-Kommission akzeptierte, ⁠dass US-Waren zollfrei auf den EU-Binnenmarkt gelassen werden sollen, während auf EU-Waren auf dem US-Markt ein Zollsatz von 15 Prozent verlangt werden soll. Das macht EU-Produkte teurer und damit weniger wettbewerbsfähig in den USA. Damals hatte ‍auch die Bundesregierung argumentiert, dass das Ergebnis ‌dennoch akzeptabel sei, weil noch höhere angedrohte US-Strafzölle vermieden werden konnten.

US-Präsident Trump hat allerdings in den vergangenen Monaten ungeachtet ausgehandelter Abkommen mit Ländern oder der EU mehrfach überraschend weitere Zusatzzölle angekündigt - wie jetzt gegen Südkorea. Im Falle Grönlands hatte er auch Deutschland erstmals mit neuen Zöllen wegen politischer Meinungsverschiedenheiten gedroht. Deshalb gelten Vereinbarungen mit der US-Regierung als weniger belastbar als früher.

"Ich halte es schon für wichtig, dass wir jetzt im Koalitionsausschuss auch noch einmal jenseits der Regierung mit den Fraktionen zusammen die ⁠Lage, die aktuelle Lage international bewerten, auch diese Dinge mit ansprechen", sagte SPD-Fraktionschef Miersch.

