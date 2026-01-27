Kupfer, Rohstoff der Zukunft – wird Rio Tinto zum neuen Branchenführer?

Während traditionelle Märkte stagnieren, hat Kupfer eine beeindruckende Rekordjagd hinter sich und wird zunehmend zum „Treibstoff“ der Hochtechnologie. In dieser Analyse untersucht Nico Santura, ob der Kupfermarkt nach dem Sprung über die 13.000-Dollar-Marke vor einer gesunden Korrektur steht oder ob das strukturelle Angebotsdefizit die Preise langfristig stützt.

Wir werfen einen detaillierten Blick auf das „rote Gold“ und analysieren drei Schwergewichte des Bergbausektors, die den Markt dominieren: Rio Tinto, BHP und Freeport-McMoRan.

Dabei zeigt sich ein spannendes Feld gegensätzlicher Strategien: Während Rio Tinto versucht, durch massive Kupfer-Expansion und potenzielle Groß-Fusionen die Abhängigkeit vom schwächelnden Eisenerz zu brechen, baut BHP seine Marktführerschaft durch operative Exzellenz und den Einstieg in den Kali-Markt konsequent aus. Parallel dazu agiert Freeport-McMoRan als hochprofitabler „Pure Play“, dessen Bewertung jedoch kritische Fragen aufwirft.

Hinter dieser Dynamik steht ein tiefgreifender struktureller Wandel: Wir analysieren die neue Rolle von Kupfer in KI-Rechenzentren und der globalen Elektrifizierung, die das Metall zunehmend von der Baukonjunktur entkoppelt. Zudem untersuchen wir die Risiken durch neue US-Einfuhrzölle, die Warnsignale von Goldman Sachs bezüglich einer Preiskorrektur bis Ende 2026 sowie das drohende Versorgungsloch von 600.000 Tonnen, das Anleger und Industrie gleichermaßen elektrisiert.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der BHP Group Limited (ISIN AU000000BHP4). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitieren würde.