Dax-Widerstand 25.000 24.900 Dax-Unterstützung 24.400 24.600

Dax-Rückblick:

Der Dax näherte sich gestern mit Hilfe einer erneut überraschend starken Wall Street der 25.000-Punkte-Marke. Ein überzeugender Anstieg darüber gelang allerdings nicht. Heute Morgen stand die runde Marke dann erneut im Fokus - der recht dynamische Rücksetzer ausgehend von dieser Zone in der ersten Handelsstunde ist zunächst klar negativ zu interpretieren.

Dax-Ausblick:

Das heutige Tageshoch im Bereich der 25.000er-Marke und des kurzfristig relevanten Abwärtstrends im Xetra-Dax stellt in den kommenden Stunden die entscheidende Hürde dar. So lange es nicht gelingt, diese Zone zu überwinden, muss jederzeit mit fallenden Kursen in Richtung 24.600 Punkte gerechnet werden.

Die Abwärtsrisiken im Dax bleiben daher vorerst weiter dominant. Am Abend wird eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet. Sie könnte im nachbörslichen Handel noch einmal für Bewegung sorgen.