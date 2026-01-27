Dax Chartanalyse 27.01.2026

Leitindex bleibt unter 25.000 Punkten – Risiken dominieren

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00024.900
Dax-Unterstützung24.40024.600

Dax-Rückblick:

Der Dax näherte sich gestern mit Hilfe einer erneut überraschend starken Wall Street der 25.000-Punkte-Marke. Ein überzeugender Anstieg darüber gelang allerdings nicht. Heute Morgen stand die runde Marke dann erneut im Fokus - der recht dynamische Rücksetzer ausgehend von dieser Zone in der ersten Handelsstunde ist zunächst klar negativ zu interpretieren.

Dax-Ausblick: 

Das heutige Tageshoch im Bereich der 25.000er-Marke und des kurzfristig relevanten Abwärtstrends im Xetra-Dax stellt in den kommenden Stunden die entscheidende Hürde dar. So lange es nicht gelingt, diese Zone zu überwinden, muss jederzeit mit fallenden Kursen in Richtung 24.600 Punkte gerechnet werden.

Die Abwärtsrisiken im Dax bleiben daher vorerst weiter dominant. Am Abend wird eine Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet. Sie könnte im nachbörslichen Handel noch einmal für Bewegung sorgen.

