Merz trifft grönländischen Ministerpräsidenten
Berlin, 27. Jan (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich am Dienstag in Berlin mit dem grönländischen Ministerpräsidenten Jens-Frederik Nielsen und der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen getroffen.
Das Treffen habe am Rande eines "Welt"-Wirtschaftsgipfels stattgefunden, teilte ein Regierungssprecher mit. Dabei habe Merz Dänemark und Grönland erneut Deutschlands Solidarität im Streit mit den USA zugesichert. US-Präsident Donald Trump hatte mit einer Annexion Grönlands gedroht, ein militärisches Eingreifen dann aber doch ausgeschlossen. Dies hatte breite Empörung der Nato-Partner ausgelöst. Merz habe wiederholt deutlich gemacht, dass Deutschland als europäischer Nato-Verbündeter mehr für die Sicherheit in der Arktis tun wolle.
