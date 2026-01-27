Merz trifft grönländischen Ministerpräsidenten

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich am Dienstag ⁠in Berlin ‍mit dem grönländischen Ministerpräsidenten Jens-Frederik Nielsen und ‌der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen getroffen.

Das Treffen habe ‍am Rande eines "Welt"-Wirtschaftsgipfels stattgefunden, teilte ein Regierungssprecher mit. Dabei habe Merz Dänemark und Grönland erneut Deutschlands Solidarität ‍im Streit mit ⁠den USA zugesichert. US-Präsident Donald Trump hatte mit einer Annexion ‍Grönlands gedroht, ein militärisches Eingreifen dann aber ⁠doch ausgeschlossen. Dies hatte breite Empörung der Nato-Partner ausgelöst. Merz habe wiederholt deutlich ‍gemacht, ‌dass Deutschland als europäischer Nato-Verbündeter mehr für die Sicherheit in der Arktis tun wolle.

