Das Wichtigste in Kürze Bei XTB erhalten Neukundinnen und Neukunden bei der Depoteröffnung aktuell eine Porsche Vz. Aktie gratis.

Die Aktion läuft bis zum 28.02.2026 oder endet, sobald 1.000 Gratisaktien verschenkt wurden.

Die Voraussetzung: Du musst ein Depot bei XTB eröffnen, den Gutscheincode ONVISTA eingeben und eine Einzahlung in beliebiger Höhe tätigen. Die Aktie wird die anschließend in der Regel innerhalb von drei Werktagen ins Depot gebucht.

XTB Depot: Mit Gratisaktie in das Wertpapierdepot starten

Wer ein neues Wertpapierdepot sucht, stößt schnell auf XTB. Der Onlinebroker bietet aktuell eine Neukunden-Aktion, bei der Du Dir zur Depoteröffnung eine Gratisaktie sichern kannst. Als Prämie erhalten neue Kundinnen und Kunden eine Porsche-Aktie. Wie die Aktion funktioniert, was Du dafür tun musst und welche Vor- und Nachteile das XTB Depot bietet, erfährst Du hier im Überblick.

Die wichtigsten Infos zur Aktion von XTB

Im Rahmen der Aktion erhalten Neukunden bei XTB* eine kostenlose Porsche AG Vorzugsaktie (ISIN: DE000PAG9113). Die Anzahl der Gratisaktien ist auf 1.000 Stück begrenzt.

Die Aktion läuft vom 27.01.2026 bis einschließlich 28.02.2026. Sobald alle Gratisaktien vergeben sind, endet die Aktion vorzeitig.

So sicherst Du Dir die Gratisaktie beim XTB Depot

Um an der Aktion teilzunehmen, sind nur wenige Schritte nötig. Besonders wichtig ist die Eingabe des Gutscheincodes ONVISTA während der Depoteröffnung.

Schritt-für-Schritt:

XTB Depot eröffnen: Starte die Kontoeröffnung bei XTB* über die Website oder die App.

Starte die Kontoeröffnung bei XTB* über die Website oder die App. Gutscheincode eingeben: Während des Registrierungsprozesses gibst Du den Gutscheincode ONVISTA ein. Das Feld, um den Code einzugeben, befindet sich innerhalb der Regisstrierungsstrecke direkt unterhalb des Eingabefeldes für deine E-Mail Adresse.

Während des Registrierungsprozesses gibst Du den Gutscheincode ein. Das Feld, um den Code einzugeben, befindet sich innerhalb der Regisstrierungsstrecke direkt unterhalb des Eingabefeldes für deine E-Mail Adresse. Im Web: Code eintragen, auf „Speichern“ klicken und den Kontoeröffnungsprozess fortsetzen

Code eintragen, auf „Speichern“ klicken und den Kontoeröffnungsprozess fortsetzen In der App: „Code hinzufügen“ auswählen und bestätigen Wichtig: Der Code muss vor Abschluss der Registrierung eingegeben werden

„Code hinzufügen“ auswählen und bestätigen Wichtig: Der Code muss vor Abschluss der Registrierung eingegeben werden Konto eröffnen & Einzahlung vornehmen: Nach erfolgreicher Verifizierung und einer Einzahlung in beliebiger Höhe ist die Teilnahme abgeschlossen.

Nach erfolgreicher Verifizierung und einer Einzahlung in beliebiger Höhe ist die Teilnahme abgeschlossen. Aktionsbedingungen akzeptieren: Egal, ob du die Depoteröffnung im Web oder in der App vornimmst: Den Aktionsbedingungen musst du nach erfolgreicher Depoteröffnung in der mobilen App von XTB bestätigen, um die Gratisaktie zu erhalten.

Egal, ob du die Depoteröffnung im Web oder in der App vornimmst: Den Aktionsbedingungen musst du nach erfolgreicher Depoteröffnung in der mobilen App von XTB bestätigen, um die Gratisaktie zu erhalten. Gratisaktie erhalten: Die Porsche-Aktie wird Dir in der Regel innerhalb von drei Werktagen auf Deinem Handelskonto gutgeschrieben.

Die wichtigsten Vorteile des XTB Depots

Neben der Aktion bietet XTB* ein umfangreiches und auf aktive Anleger ausgerichtetes Leistungsangebot.

Große Produktauswahl: Handel mit über 3.600 Aktien, rund 1.800 ETFs sowie CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen.

Handel mit über 3.600 Aktien, rund 1.800 ETFs sowie CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen. Kostenlose ETF-Sparpläne: Über 1.800 ETFs können kostenlos per Sparplan bespart werden – bereits ab einer Mindestrate von 15 Euro.

Über 1.800 ETFs können kostenlos per Sparplan bespart werden – bereits ab einer Mindestrate von 15 Euro. Niedrige Kosten: 0 % Kommission auf echte Aktien, ETFs und ETF-Sparpläne (bis zu bestimmten Handelsvolumina) sowie transparente Spreads bei CFDs.

0 % Kommission auf echte Aktien, ETFs und ETF-Sparpläne (bis zu bestimmten Handelsvolumina) sowie transparente Spreads bei CFDs. Zinsen auf Guthaben: XTB verzinst nicht investiertes Guthaben auf dem Euro-Konto sowie auf dem US-Dollar-Konto – interessant für Anleger, die Liquidität kurzfristig parken oder regelmäßig US-Werte handeln.

XTB verzinst nicht investiertes Guthaben auf dem Euro-Konto sowie auf dem US-Dollar-Konto – interessant für Anleger, die Liquidität kurzfristig parken oder regelmäßig US-Werte handeln. Leistungsstarke Handelsplattform: xStation Eigene Plattform mit umfangreichen Chart- und Analysefunktionen sowie integriertem Wirtschaftskalender.

Für wen eignet sich ein XTB Depot?

Ein XTB Depot* eignet sich besonders für:

Anleger, die Aktien und ETFs kostengünstig handeln möchten

Nutzer, die zusätzlich CFDs in einer Plattform handeln wollen

Trader, die Wert auf Analyse-Tools und eine gute Marktübersicht legen

Für wen eignet sich ein XTB Depot eher nicht?

So stark das Angebot für aktive Anleger ist – XTB passt nicht zu jeder Anlagestrategie.

Fokus auf aktives Trading: XTB richtet sich vor allem an Trader und aktive Anleger. Wer hauptsächlich langfristig investieren oder regelmäßig per Sparplan Vermögen aufbauen möchte, findet bei anderen Brokern unter Umständen ein passenderes Gesamtpaket.

XTB richtet sich vor allem an Trader und aktive Anleger. Wer hauptsächlich langfristig investieren oder regelmäßig per Sparplan Vermögen aufbauen möchte, findet bei anderen Brokern unter Umständen ein passenderes Gesamtpaket. Keine automatische Abführung der Abgeltungssteuer XTB: führt die Abgeltungssteuer nicht automatisch ab. Gewinne aus dem Handel müssen eigenständig im Rahmen der jährlichen Steuererklärung angegeben werden. Bei Dividenden aus ausländischen Aktien wird die jeweilige Quellensteuer einbehalten und ausgewiesen. Für Anleger, die ohnehin eine Steuererklärung abgeben, kann das Vorteile haben, da Erträge zunächst vollständig investierbar bleiben.

führt die Abgeltungssteuer nicht automatisch ab. Gewinne aus dem Handel müssen eigenständig im Rahmen der jährlichen Steuererklärung angegeben werden. Bei Dividenden aus ausländischen Aktien wird die jeweilige Quellensteuer einbehalten und ausgewiesen. Für Anleger, die ohnehin eine Steuererklärung abgeben, kann das Vorteile haben, da Erträge zunächst vollständig investierbar bleiben. Währungsumrechnungskosten: Beim Handel mit Wertpapieren in Fremdwährungen sowie bei Dividendenzahlungen fallen Umrechnungskosten an, die bei der Gesamtkalkulation berücksichtigt werden sollten.

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem XTB Depot* auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit

Das XTB Depot kombiniert eine Gratisaktien-Aktion* mit einem breiten Handelsangebot, kostenlosen ETF-Sparplänen, niedrigen Kosten und zusätzlichen Zinsen auf Guthaben. Besonders für aktive Trader und flexible Anleger bietet XTB ein interessantes Gesamtpaket.

Für langfristig orientierte Anleger mit Fokus auf maximale Einfachheit kann ein Vergleich mit anderen Anbietern sinnvoll sein. Die Aktion stellt einen zusätzlichen Anreiz dar, sollte aber nicht der alleinige Grund für die Depoteröffnung sein.

Wichtiger Hinweis: Um die Gratisaktie zu erhalten, nutze den Empfehlungscode ONVISTA bei der Depoteröffnung.

