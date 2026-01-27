Nasdaq kurz vor Allzeithoch: Worauf Trader jetzt achten müssen! Livetrading Wall Street

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

In diesem Trading-Webinar analysieren wir gemeinsam die Nasdaq-Eröffnung nach den ersten 15 Minuten und schauen, wie sich der Markt nach dem extrem volatilen Open entwickelt. Statt direkt zur Eröffnung zu handeln, geht es bewusst um einen späteren Einstieg, Struktur, Stundenwechsel und die Frage: V-Reversal, Trendfortsetzung oder Fehlbewegung? Schritt für Schritt wird live erklärt, wie sich Long- und Short-Szenarien aufbauen lassen.

Im Fokus stehen V-Reversal-Trading, aggressive Entries, Skalierung, Teilverkäufe und Stop-Management. Du siehst live im M1- und M5-Chart, wie typische Umkehrkerzen entstehen, warum Stops häufig geholt werden und wie man diese Marktmechanik gezielt nutzen kann. Dabei geht es nicht um perfekte Trades, sondern um saubere Marktlogik, Chance-Risiko-Abwägung und realistisches Trade-Management.

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf den Tages- und Stundenchart des Nasdaq, wichtige Widerstandsbereiche und das mögliche Szenario Richtung Allzeithoch. Außerdem besprechen wir marktbewegende News, unter anderem zu UnitedHealth, Dow Jones-Gewichtung sowie die anstehenden Fed-Entscheidungen und Big-Tech-Earnings. Das Webinar dient ausschließlich zu Ausbildungs- und Schulungszwecken und gibt dir praxisnahe Einblicke in professionelles Intraday-Trading.

