Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

^ Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH 27.01.2026 / 11:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 27.01.2026 Kursziel: 8,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,00. Zusammenfassung: ABO Energy hat eine Stillhaltevereinbarung mit den Gläubigern wesentlicher Finanzierungen geschlossen und hat damit den ersten Schritt in Richtung Sanierung gemacht. Die nächsten Schritte sind die Erstellung eines Sanierungsgutachtens und darauf aufbauend eines Sanierungskonzepts sowie die Einbeziehung der Anleihegläubiger. Mit der operativen Umsetzung des Sanierungsprozesses hat ABO Energy den Restrukturierungsspezialisten Hübner beauftragt. Wir konstatieren, dass der Sanierungsprozess erste klare Konturen annimmt und unterstellen in unserem DCF-Modell eine erfolgreiche Sanierung. Wir bestätigen das Kursziel von EUR8 (Kurspotenzial: 19%) sowie unsere Hinzufügen-Empfehlung. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0c01dba47c1d888872ebd79ca73271e8 Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=2c9830e6-fb68-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2266608 27.01.2026 CET/CEST °