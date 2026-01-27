Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

27.01.2026 / 11:13 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

     Unternehmen:          ABO Energy KGaA
     ISIN:                 DE0005760029

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Add
     seit:                 27.01.2026
     Kursziel:             8,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                19.01.2026: Herabstufung von Kaufen auf
     Ratingänderung:       Hinzufügen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA
(ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,00.

Zusammenfassung:
ABO Energy hat eine Stillhaltevereinbarung mit den Gläubigern wesentlicher
Finanzierungen geschlossen und hat damit den ersten Schritt in Richtung
Sanierung gemacht. Die nächsten Schritte sind die Erstellung eines
Sanierungsgutachtens und darauf aufbauend eines Sanierungskonzepts sowie die
Einbeziehung der Anleihegläubiger. Mit der operativen Umsetzung des
Sanierungsprozesses hat ABO Energy den Restrukturierungsspezialisten Hübner
beauftragt. Wir konstatieren, dass der Sanierungsprozess erste klare
Konturen annimmt und unterstellen in unserem DCF-Modell eine erfolgreiche
Sanierung. Wir bestätigen das Kursziel von EUR8 (Kurspotenzial: 19%) sowie
unsere Hinzufügen-Empfehlung.

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

