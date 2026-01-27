Original-Research: GBC Insider Focus Index (von GBC AG):

Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index

     Unternehmen:              GBC Insider Focus Index
     ISIN:                     DE000SLA2JE2

     Anlass der Studie:        GBC Insider Focus Index (Dezember 2026)
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders
basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und
implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den
Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser
Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins
Portfolio aufgenommen.

GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +85,7 %
GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +69,6 %

Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors'
Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30
Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-,
Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen
Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis)
sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die
Performance seit 5 Jahren liegt bei 8,55%.

Insider Aktie im Fokus: Basler AG (ISIN: DE0005102008)
Operative Erholung nimmt Fahrt auf - Insiderkäufe bestätigen den Turnaround

Die Basler AG ist ein international führender Anbieter von Industriekameras,
Embedded-Vision-Lösungen und zugehöriger Software für anspruchsvolle
Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. Das 1988 gegründete
Unternehmen mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg entwickelt und vertreibt
hochwertige Kamerasysteme, die insbesondere in den Bereichen
Automatisierung, Qualitätskontrolle, Logistik, Medizintechnik sowie Verkehr
und Sicherheit eingesetzt werden. Mit einem breiten Portfolio aus
Area-Scan-, Line-Scan- und 3D-Kameras sowie leistungsfähigen
Softwarelösungen adressiert Basler sowohl standardisierte Volumenmärkte als
auch spezialisierte High-End-Anwendungen. Dank einer starken internationalen
Präsenz mit Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Europa,
Nordamerika und Asien zählt Basler seit Jahren zu den technologisch
führenden Anbietern im globalen Markt für Machine Vision.

Das Geschäftsmodell der Basler AG ist auf technologische Differenzierung,
hohe Fertigungstiefe und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet. Durch
die enge Verzahnung von Hardware-, Software- und Applikationskompetenz kann
das Unternehmen kundenspezifische Lösungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette anbieten und sich so nachhaltig vom Wettbewerb abheben.
Skaleneffekte in Entwicklung und Produktion sowie eine modulare
Produktarchitektur ermöglichen eine effiziente Kostenstruktur und attraktive
Margen, selbst in einem zyklisch geprägten Marktumfeld. Gleichzeitig
profitiert Basler von strukturellen Wachstumstreibern wie der
fortschreitenden Automatisierung industrieller Prozesse, dem zunehmenden
Einsatz von KI-gestützter Bildverarbeitung und dem steigenden Bedarf an
Qualitäts- und Effizienzsteigerungen in globalen Produktionsketten.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Basler AG zwar einen Umsatzrückgang auf
183,7 Mio. EUR (VJ: 203,1 Mio. EUR) aufgrund eines unerwarteten Rücksetzers im
Auftragseingang im zweiten Halbjahr durch eine fehlende Nachfrage. Das
EBITDA erhöhte sich hingegen deutlich auf 10,0 Mio. EUR (VJ: 1,7 Mio. EUR), was
vor allem an einer gestiegenen Bruttomarge von 11 Prozentpunkten sowie einem
effizienten Kostenabbau besteht.

Der Wachstumspfad konnte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 wieder
aufgenommen werden. Der Konzern erzielte Umsatzerlöse von 168,0 Mio. EUR (VJ:
136,7 Mio. EUR), was einem Zuwachs von 23% gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht. Größere Projekte in China und den USA sowie ein anziehendes
Geschäft in Europa führten zu diesem Umsatzanstieg.

Das EBITDA belief sich auf 27,2 Mio. EUR (VJ: 9,0 Mio. EUR) was etwa einer
Verdreifachung entspricht. Der Anstieg ist Ausdruck einer zunehmenden
Markterholung sowie einer verbesserten Kostenstruktur. Trotz des
Umsatzanstiegs blieben die großen Kostenpositionen stabil bzw. fallend.

Der Vorstand erwartet nach einer erneuten Prognoseanhebung einen Umsatz
zwischen 220 und 225 Mio. EUR.

Nach den neusten Q3-Zahlen gab es vier Insidersignale bei der Basler AG. Auf
einem Kursniveau um ca. 13,50 EUR - 14,50 EUR wurden Insiderkäufe für etwa
276.000 EUR getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die
Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 16,60
EUR. Damit bleiben die Aktien der Basler AG in unserem GBC Insider Focus
Index.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=479bca5eb9ec89efcfb059bbee28b3d7

