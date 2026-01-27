Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

27.01.2026 / 11:48 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.01.2026
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Heimatmarkt als Fundament, Europa als Chance - Von nationaler
Grundversorgung zur regionalen Logistikplattform

Die Österreichische Post AG hat sich erfolgreich von einem national
geprägten Briefmonopolisten zu einem integrierten Logistik- und
Dienstleistungskonzern mit regionalem E-Commerce-Fokus transformiert. Das
Unternehmen verbindet heute ein defensives, hochvisibles Cashflow-Profil im
regulierten Heimatmarkt mit strukturellem Wachstum im Paketgeschäft sowie
einer zunehmenden Ergebnisdiversifikation durch internationale Aktivitäten
und die bank99.

Der strukturelle Rückgang im Brief- und Werbepostgeschäft stellt weiterhin
eine Belastung dar, wird jedoch durch regelmäßige Tarifanpassungen,
Effizienzprogramme und die hohe Bedeutung physischer Werbepost in Österreich
weitgehend kompensiert. Das Segment fungiert damit unverändert als stabiler
Cash-Generator und bildet die finanzielle Basis für Investitionen und
Dividendenkontinuität.

Der zentrale Wachstumstreiber bleibt das Paket- und Logistikgeschäft. Die
Österreichische Post profitiert von ihrer klaren Marktführerschaft im
Heimatmarkt, einer überlegenen Netzdichte sowie hohen Investitionen in
Automatisierung und nachhaltige Logistik. Ergänzt wird dies durch die
gezielte Expansion in wachstumsstarke Märkte in CEE/SEE und insbesondere im
Segment Türkei+ mit der Tochter ARAS Kargo. Bei hoher makroökonomischer
Volatilität bieten diese Märkte aufgrund niedriger Logistikdurchdringung und
dynamischen E-Commerce- Wachstums überdurchschnittliches Volumenpotenzial.

Mit der bank99 hat die Österreichische Post zudem eine strategische Lücke in
der Wertschöpfungskette geschlossen. Nach der Anlaufphase leistet
dasFinanzdienstleistungsgeschäft erstmals einen positiven Ergebnisbeitrag
und stärkt zugleich die Wirtschaftlichkeit des flächendeckenden
Filialnetzes. In Kombination mit zusätzlichen Services (u. a. MVNO ab 2026)
entwickelt sich die Post zunehmend zur universellen Serviceplattform für
Privatkunden.

Finanziell überzeugt der Konzern durch stabile Margen, hohe
Cashflow-Qualität und eine sehr attraktive Dividendenrendite von rund 6%.
Nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2024 erwarten wir 2025 eine
ergebnis- und umsatzseitige Konsolidierung auf hohem Niveau, bevor ab 2026
wieder ein moderater Wachstumspfad eingeschlagen wird. Die Bilanz bleibt
trotz erhöhter Investitionen robust.

Bewertungsseitig reflektiert der Aktienkurs u.E. die defensive Qualität und
Dividendenstärke. Die zunehmende Diversifikation und die langfristigen
Wachstumsoptionen im Paketgeschäft erscheinen uns jedoch im aktuellen
Aktienkurs noch nicht hinreichend eskomptiert. Unser DCF-Modell impliziert
einen fairen Wert von 36,00 EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund hoher
Cashflow-Visibilität, stabiler Ausschüttungen und der beschriebenen
Wachstumsmöglichkeiten starten wir unsere Coverage mit einem Kaufen-Rating.



---------------------------------------------------------------------------

