Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

27.01.2026 / 10:43 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.01.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Erfolgreiche Refinanzierung verbessert Risikoprofil erheblich

Schweizer Electronic hat jüngst das Closing des Ende November gemeldeten
Verkaufs weiterer Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd.
('SEC') in China bekannt gegeben, woraus ein hoher Liquiditätszufluss
generiert wurde. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen nun erfolgreich
langfristig refinanzieren.

Anteilsveräußerung bringt 21 Mio. EUR ein: Der Verkauf von weiteren 15% der
Anteile an der SEC an den chinesischen Kernaktionär WUS Printed Circuit
(Kunshan) Co., Ltd.('WUS') wurde noch im Geschäftsjahr 2025 mit Eingang des
vollständig vereinbarten Kaufpreises i.H.v. rund 21 Mio. EUR erfolgreich
abgeschlossen. Bei SCHWEIZER verbleibt eine symbolische Beteiligung von 1%
an der SEC. Das Management betont jedoch, dass das hochmoderne
Leiterplattenwerk in China trotz der nun annähernd vollständigen
Anteilsveräußerung nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der
internationalen Produktions- und Lieferstrategie des Konzerns im Sinne des
'Fab-Light- Konzepts' ist.

Refinanzierung bis 2033: Parallel zum Abschluss des Anteilsverkaufs vollzog
SCHWEIZER eine umfassende Refinanzierung der Finanzschulden. So wurden die
zwei bestehenden Bankdarlehen mit einer Restschuld von insgesamt rund 20
Mio. EUR und Endfälligkeiten zum 31.12.2025 bzw. zum 31.12.2028 im Rahmen
der Refinanzierungsvereinbarung in zwei neue Tilgungsdarlehen mit einer
Laufzeit bis Ende 2033 überführt. Durch diesen Schritt verbessert sich die
Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens somit
signifikant.

Risikoparameter gesenkt: Durch die gewonnene finanzielle Flexibilität aus
dem hohen Cash-Zufluss sowie die langfristige Planungssicherheit aus der
Refinanzierung verfügt SCHWEIZER nun über eine wesentlich solidere
Grundlage, um die strategische Weiterentwicklung des Konzerns in den
kommenden Jahren voranzutreiben. Im Fokus des Vorstands steht u.E.
insbesondere die nachhaltige Gesundung der Profitabilität des Stammwerks in
Schramberg sowie die Erschließung neuer Wachstumspotenziale vorallem im
Luftfahrt- und Verteidigungssektor. Die operativen und bilanziellen Effekte
des Anteilsverkaufs hatten wir in unserem letzten Comment vom 26. November
2025 bereits antizipiert. Aufgrund der langfristigen und vollumfänglichen
Refinanzierung senken wir den Risikoparameter (Beta) unseres Modells von 1,6
auf 1,5, woraus ein niedrigerer WACC von 8,9% resultiert (zuvor: 9,3%).

Fazit: Durch das Closing und die erfolgreiche Refinanzierung haben sich die
bilanzielle Lage und das Risikoprofil bei SCHWEIZER spürbar verbessert. Per
31.12. dürfte der Konzern unseren Prognosen nach eine Eigenkapitalquote von
immerhin 21,4% ausweisen (30.09.:12,1%). Wir sehen das Unternehmen auf Basis
der in 2025 vollzogenen Restrukturierung zudem in der Lage, in 2026 wieder
operativ schwarze Zahlen zu schreiben. Infolge der Anpassung und
Fortschreibung des DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel auf 7,00 EUR (zuvor:
6,00 EUR) und bestätigen unser Anlageurteil 'Kaufen'.



