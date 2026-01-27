Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG 27.01.2026 / 10:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.01.2026 Kursziel: 7,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Erfolgreiche Refinanzierung verbessert Risikoprofil erheblich Schweizer Electronic hat jüngst das Closing des Ende November gemeldeten Verkaufs weiterer Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. ('SEC') in China bekannt gegeben, woraus ein hoher Liquiditätszufluss generiert wurde. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen nun erfolgreich langfristig refinanzieren. Anteilsveräußerung bringt 21 Mio. EUR ein: Der Verkauf von weiteren 15% der Anteile an der SEC an den chinesischen Kernaktionär WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd.('WUS') wurde noch im Geschäftsjahr 2025 mit Eingang des vollständig vereinbarten Kaufpreises i.H.v. rund 21 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen. Bei SCHWEIZER verbleibt eine symbolische Beteiligung von 1% an der SEC. Das Management betont jedoch, dass das hochmoderne Leiterplattenwerk in China trotz der nun annähernd vollständigen Anteilsveräußerung nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Produktions- und Lieferstrategie des Konzerns im Sinne des 'Fab-Light- Konzepts' ist. Refinanzierung bis 2033: Parallel zum Abschluss des Anteilsverkaufs vollzog SCHWEIZER eine umfassende Refinanzierung der Finanzschulden. So wurden die zwei bestehenden Bankdarlehen mit einer Restschuld von insgesamt rund 20 Mio. EUR und Endfälligkeiten zum 31.12.2025 bzw. zum 31.12.2028 im Rahmen der Refinanzierungsvereinbarung in zwei neue Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit bis Ende 2033 überführt. Durch diesen Schritt verbessert sich die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens somit signifikant. Risikoparameter gesenkt: Durch die gewonnene finanzielle Flexibilität aus dem hohen Cash-Zufluss sowie die langfristige Planungssicherheit aus der Refinanzierung verfügt SCHWEIZER nun über eine wesentlich solidere Grundlage, um die strategische Weiterentwicklung des Konzerns in den kommenden Jahren voranzutreiben. Im Fokus des Vorstands steht u.E. insbesondere die nachhaltige Gesundung der Profitabilität des Stammwerks in Schramberg sowie die Erschließung neuer Wachstumspotenziale vorallem im Luftfahrt- und Verteidigungssektor. Die operativen und bilanziellen Effekte des Anteilsverkaufs hatten wir in unserem letzten Comment vom 26. November 2025 bereits antizipiert. Aufgrund der langfristigen und vollumfänglichen Refinanzierung senken wir den Risikoparameter (Beta) unseres Modells von 1,6 auf 1,5, woraus ein niedrigerer WACC von 8,9% resultiert (zuvor: 9,3%). Fazit: Durch das Closing und die erfolgreiche Refinanzierung haben sich die bilanzielle Lage und das Risikoprofil bei SCHWEIZER spürbar verbessert. Per 31.12. dürfte der Konzern unseren Prognosen nach eine Eigenkapitalquote von immerhin 21,4% ausweisen (30.09.:12,1%). Wir sehen das Unternehmen auf Basis der in 2025 vollzogenen Restrukturierung zudem in der Lage, in 2026 wieder operativ schwarze Zahlen zu schreiben. Infolge der Anpassung und Fortschreibung des DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel auf 7,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR) und bestätigen unser Anlageurteil 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 