OTS: The Adecco Group Germany / Akkodis übernimmt Synergeticon und stärkt ...

Akkodis übernimmt Synergeticon und stärkt seine globale KI- und Automatisierungskompetenz in der Luftfahrt (FOTO) Bremen (ots) - Die Adecco Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Talent- und Technologielösungen, gab heute bekannt, dass Akkodis das in Deutschland ansässige Unternehmen Synergeticon übernommen hat. Synergeticon ist auf KI- und Automatisierungslösungen für industrielle Anwendungen spezialisiert und verfügt über ausgewiesene Expertise im Bereich Luft- und Raumfahrt. Mit diesem strategischen Schritt stärkt Akkodis seine Position als führender Partner der Aerospace-Industrie und erweitert seine Fähigkeit, innovative und skalierbare Lösungen für Kunden weltweit bereitzustellen. Synergeticon wurde 2015 in Hamburg gegründet und fokussiert sich auf die Automatisierung industrieller Prozesse, Effizienz- und Kostenoptimierung sowie die Integration von Robotik in Produktionsumgebungen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über umfassende Expertise in fortgeschrittener Datenanalyse, prädiktiver Modellierung sowie in der Digitalisierungs- und Technologieberatung - einschließlich des Einsatzes von Echtzeit-KI-Avataren zur Unterstützung von Fertigungs- und Instandhaltungsteams. Diese Fähigkeiten haben Synergeticon als leistungsstarken Anbieter technologiegetriebener Lösungen in verschiedenen Industriebereichen etabliert. Durch die Übernahme von Synergeticon bündelt Akkodis tiefgehende Expertise in der Aerospace-Produktion mit fortschrittlichen KI-gestützten Technologien. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz bei Luft- und Raumfahrtzulieferern in Deutschland und international weiter aus. Die Integration der Synergeticon-Lösungen in das KI-Produktportfolio von Akkodis soll operative Effizienzpotenziale erschließen und die KI-Kompetenz des Unternehmens weiter vertiefen. Gleichzeitig stärkt die Kombination beider Organisationen die Nutzerinteraktion und beschleunigt die Entwicklung neuer KI-Anwendungen - mit dem Ziel, Kunden weltweit zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Die Gründer Daniel Erdelmeier und David Küstner bleiben auch nach der Akquisition im Unternehmen tätig. "Wir freuen uns sehr, das Team von Synergeticon in der Adecco Group und bei Akkodis willkommen zu heißen", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis . "Die Expertise von Synergeticon in den Bereichen KI und Automatisierung ergänzt unsere strategische Ausrichtung ideal. Gerade Kunden aus der Luft- und Raumfahrt sowie aus sicherheitsrelevanten Bereichen suchen zunehmend nach skalierbaren KI-Lösungen, um Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse zu beschleunigen. Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Beratungs- und Umsetzungskompetenz und schaffen die Grundlage für weiteres globales Wachstum." David Küstner, Managing Director von Synergeticon, ergänzt: "Der Zusammenschluss mit Akkodis markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen. Ich bin stolz auf unser Team, das über Jahre hinweg mit hoher technologischer Exzellenz und Innovationskraft überzeugt hat. Als Teil von Akkodis erhalten wir Zugang zu einer globalen Organisation mit großer Reichweite und damit zu neuen Märkten, Projekten und Entwicklungsmöglichkeiten." Über die Adecco Group Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Ressources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. http://www.adeccogroup.com/ Über Akkodis Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen - von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 50.000 Ingenieur:innen und Tech-Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Talent, Solutions und Academy. 