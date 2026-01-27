Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Recht auf Teilzeit

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Recht auf Teilzeit

"Der Vorschlag der CDU-Mittelstandsvereinigung, das Recht auf Teilzeit einzuschränken, gehört nicht auf einen Parteitag, er gehört in den Papierkorb. Und zwar sofort, weil die Grundannahme des Wirtschaftsflügels der Partei, Teilzeit diene in größerem Umfang der Befriedigung von Freizeitinteressen, kompletter Unfug ist. Schon die Wortwahl 'Lifestyle-Freizeit' ist ein Faustschlag ins Gesicht aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich täglich abhetzen, um ihre Kinder nach der Arbeit pünktlich von der Kita oder aus der Schule abzuholen oder um pflegebedürftige Elternteile zu betreuen. Das ist kein Lifestyle, das nennt man Fürsorge."/yyzz/DP/stw

