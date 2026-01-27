Reiche: Erwartetes Wachstum 2026 nicht nachhaltig

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) rechnet für das laufende Jahr zwar mit einem leichten Wirtschaftswachstum, ⁠hält dieses ‍aber nicht für nachhaltig.

Es sei größtenteils schuldenfinanziert, sagte Reiche am Dienstag bei einer ‌Veranstaltung des "Handelsblatts" in Berlin. Deutschland müsse produktiver werden, um nicht weiter ‍zurückzufallen.

Reiche legt am Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht mit der neuen Konjunkturprognose vor. Sie nannte keine Zahlen. Wie Reuters bereits in der vergangenen Woche berichtet hatte, rechnet die Bundesregierung für das ‍laufende Jahr mit einem Wachstum ⁠des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,0 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger, als noch 2025 in der Herbstprojektion ‍angenommen. Für 2027 geht die Regierung laut dem Entwurf von einem BIP-Wachstum ⁠um 1,3 Prozent aus.

Die deutsche Wirtschaft sei auf eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung angewiesen, sagte die Ministerin weiter. Als zentralen Engpass ‍bezeichnete sie den ‌Netzausbau, bei dem die Investitionsbedingungen verbessert werden müssten. Um die Kapazitäten zu erweitern, werde die Regierung die Ausschreibungen für Windkraft vorantreiben. Zudem sollen noch 2026 in zwei bis drei Runden neue Kraftwerkskapazitäten ausgeschrieben werden.

