New York, 26. Jan (Reuters) - Ein massiver Wintereinbruch in den USA hat den Erdgaspreis zu Wochenbeginn auf den ⁠höchsten Stand ‍seit drei Jahren getrieben.

Der Terminkontrakt für Februar kletterte am Montag an der New ‌Yorker Rohstoffbörse Nymex um rund 29 Prozent auf 6,80 Dollar pro Millionen ‍British Thermal Units (mmBTU). Damit verzeichnete er binnen fünf Tagen einen Rekordanstieg von 119 Prozent. Auslöser ist eine arktische Kältewelle, die die Heiznachfrage in die Höhe schnellen ließ, während gleichzeitig zugefrorene ‍Leitungen und Förderanlagen das Angebot ⁠verknappten.

Händler machten zudem Spekulanten für den drastischen Anstieg verantwortlich. Viele Marktteilnehmer waren Short-Positionen eingegangen, hatten also auf ‍fallende Preise gesetzt. Da der Februar-Kontrakt am Dienstag ausläuft, waren sie gezwungen, ⁠sich schnell mit Erdgas einzudecken, um ihre Positionen glattzustellen. Im Tagesverlauf war der Preis deshalb zeitweise sogar um bis zu 41 ‍Prozent auf knapp 7,44 ‌Dollar nach oben geschossen. Verschärft wurde die Lage durch einen Einbruch der Förderung: Daten der LSEG zufolge fiel die US-Gasproduktion am Sonntag auf ein Zweijahrestief, da vor allem in Texas und Louisiana zahlreiche Bohrlöcher einfroren.

