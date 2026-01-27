ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Markt dreht leicht ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Anfangsgewinne nur kurz halten können und ist in negatives Terrain abgerutscht. Der Dax notierte am Vormittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.917 Punkten. Zum Handelsstart war der Leitindex über die viel beachtete Marke von 25.000 Zählern gestiegen, die er vor gut einer Woche unterschritten hatte.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor zuletzt 0,6 Prozent auf 31.643 Punkte. Dagegen ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 0,2 Prozent nach oben.

Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed könnte am Dienstagnachmittag die Bekanntgabe der Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Januar das Anlegerinteresse wecken.

"Andere Umfragen unter den Verbrauchern, wie das Michigan Sentiment, haben bereits eine Verbesserung angezeigt und so sollte dies auch heute der Fall sein", erwarten die Ökonomen der Helaba. "Im Hinblick auf die Fed-Politik dürfte damit keine verstärkte Spekulation auf eine Zinssenkung in den kommenden Monaten verbunden sein. Für die Sitzung in dieser Woche wird ohnehin mit unveränderten Leitzinsen gerechnet", so die Helaba.

Der Einstieg des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta bei Puma trieb die Aktien des Sportartikelherstellers zunächst weiter deutlich in die Höhe. Nach ihrem fast 17-prozentigen Kursgewinn am Vortag ging es am Dienstag in den ersten Handelsminuten um bis zu 21 Prozent auf 26,21 Euro nach oben. Das war der höchste Stand seit März 2025. Kurz darauf bröckelte der Gewinn aber rasch ab auf zuletzt nur noch 3,3 Prozent.

Nachdem sich am Montag die Übernahmefantasie gehalten hatte, kam nun Gewissheit: Puma bekommt mit Anta einen neuen Großaktionär. Der Konzern, zu dem Marken wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon oder Wilson gehören, übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro oder 35 Euro je Puma-Aktie. Der Preis liegt damit fast 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Anta zahle für den Anteil eine eindrucksvolle Prämie, kommentierte Jefferies-Analyst James Grzinic.

Die Anteilsscheine von Fielmann legten nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg um 1,2 Prozent zu. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie der Optikerkette nahe ihres Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt, begründete Analyst Harrison Woodin-Lygo sein Anlagevotum.

Die Anleger von Friedrich Vorwerk freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne. Mit plus 5,3 Prozent auf 100,20 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober. Binnen einer Woche haben sie sich damit um rund ein Drittel verteuert. Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben lobte die starke Marktposition und Projekt-Pipeline des Unternehmens und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro./edh/jha/