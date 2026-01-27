ROUNDUP: UPS will 2026 wieder wachsen - Aktie legt zu

dpa-AFX
ATLANTA (dpa-AFX) - Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent UPS im laufenden Jahr wieder zulegen. Um das zu erreichen, treibt der Logistikkonzern seine Pläne voran, weniger profitable Sendungsmengen aus seinen Geschäften zu verbannen. Dies betrifft vor allem Amazon als größten UPS-Kunden. Sowohl die Umsatzprognose, als auch die von UPS im Schlussquartal erzielten Ergebnisse übertrafen die Markterwartungen. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

Für 2026 prognostiziert der US-Logistikkonzern einen Umsatz von 89,7 Milliarden Dollar (76 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten gehen bisher von knapp 88 Milliarden Dollar aus. Damit traut sich der Logistiker erstmals seit einem Jahr wieder eine Jahresumsatzprognose zu. Dies dürfte auch ein Zeichen für eine wieder bessere Berechenbarkeit der Nachfrage sein, nachdem die chaotische US-Handels- und -Zollpolitik im vergangenen Jahr immer wieder für Turbulenzen in der Branche gesorgt hatte.

2025 belief sich der Konzernumsatz auf 88,7 Milliarden Dollar, was 2,6 Prozent weniger waren als 2024, aber mehr als von Experten erwartet. Der Nettogewinn sank um 3,6 Prozent auf 5,57 Milliarden Dollar.

Im Zuge der Verringerung der weniger profitablen Paketlieferungen für den Online-Riesen, ein Vorhaben, das bis Jahresmitte über die Bühne gegangen sein soll, schloss UPS Dutzende Sortieranlagen oder legte sie zusammen. Außerdem erhielten Tarifbeschäftigte Abfindungsangebote. Der Effekt der Maßnahmen dürfte dann in Zukunft spürbar werden; für 2026 strebt UPS erst einmal eine bereinigte operative Marge von 9,6 Prozent an, nach 2025 erzielten 9,8 Prozent./lew/err/mis

