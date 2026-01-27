Russland greift wieder ukrainische Energieversorgung an - 26 Verletzte

Kiew, 27. Jan (Reuters) - Bei neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind mindestens 26 Menschen verletzt worden.

Ziel der Angriffe war wieder vor allem die Energieversorgung, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Allein in der ⁠südlichen Hafenstadt Odessa seien ‍23 Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder und eine schwangere Frau. In der nordöstlichen Großstadt Charkiw sei durch die nächtlichen Angriffe bei eisigen Temperaturen großflächig der Strom ausgefallen. ‌Hier habe es zwei Verletzte gegeben. Auch in der südlichen Region Mykolajiw und Lwiw im Westen nahm Russland demnach Energieinfrastruktur ins Visier. ‍Dabei wurde in Mykolajiw ein Mensch verletzt. Die russische Armee habe insgesamt 165 Drohnen eingesetzt, teilte das ukrainische Militär mit. Davon seien 135 von der Luftabwehr abgefangen worden.

Rund 80 Prozent der Stadt und der Region Charkiw seien ohne Strom, teilte Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Das Energiesystem sei schwer beschädigt worden. Die ständige Gefahr weiterer Luftangriffe erschwere die Reparaturarbeiten. Auch ‍zwei Schulen seien beschädigt worden. In der Schwarzmeerstadt Odessa wurde ⁠dem Stromversorger DTEK zufolge eine Energieanlage erheblich beschädigt. Die Reparaturarbeiten würden länger dauern. Nach Angaben der Behörden wurden zudem Dutzende Wohngebäude, eine Kirche, ein Kindergarten und eine Schule beschädigt. Brände seien ausgebrochen.

Angesichts der anhaltenden Angriffe ‍auf die Energieversorgung mitten im Winter will sich die Ukraine finanzielle Unterstützung aus Europa für Gaskäufe sichern. Über die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) ⁠sollen 85 Millionen Euro für die Beschaffung zusätzlicher Gasmengen bereitgestellt werden, teilte Energieminister Denys Schmyhal auf der Online-Plattform X mit. Die Gespräche zur Sicherung der entsprechenden Finanzhilfe von einem der europäischen Länder seien nahezu abgeschlossen.

Russland hat unterdessen einen Abzug der ukrainischen Truppen aus ‍der Donbass-Region als Möglichkeit für ein Kriegsende bezeichnet. "Ein ‌Rückzug aus dem Donbass ist der Weg zum Frieden für die Ukraine", schrieb der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, auf der Online-Plattform X.

Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an einen Gebietsverzicht. Die "Financial Times" berichtet unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen, die US-Regierung habe der Regierung in Kiew signalisiert, dass ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der ostukrainischen Donbass-Region an Russland erfordern würde. Russland kontrolliert rund 90 Prozent der ostukrainischen Region. Putins Forderung, dass die Ukraine die unter ihrer Kontrolle verbliebenen Teile der Region abtritt, ist ein Hauptstreitpunkt ⁠der Verhandlungen über ein Kriegsende.

(Bericht von Pavel Polityuk und Anna Pruchnicka, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)