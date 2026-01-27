Sammelkarten-Hype flaut ab - Umsatz von Ravensburger sinkt

dpa-AFX · Uhr
RAVENSBURG (dpa-AFX) - Der Spielehersteller Ravensburger hat 2025 weniger umgesetzt als im Vorjahr. Nach zwei Jahren starken Wachstums ging der Umsatz der Gruppe um 5,9 Prozent auf 744 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte.

Während das Kerngeschäft mit Spielen, Puzzles und Büchern um drei Prozent zulegen konnte, schwächte sich das Geschäft mit Sammelkarten ab. Der Hype um das Sammelkartenspiel Disney Lorcana sei abgeklungen

- die Nachfrage bleibe aber hoch, so der oberschwäbische

Spielehersteller.

Kostendruck steigt

Stärkere Nachfrage verzeichnete Ravensburger bei Produkten wie dem Lernsystem Tiptoi, das ein Umsatzplus von neun Prozent erzielte, sowie bei der Kugelbahn GraviTrax, die um zehn Prozent zulegte. Auch das Geschäft in den USA und Kanada habe sich positiv entwickelt und sei um elf Prozent gewachsen.

"Trotz globaler Herausforderungen entwickelten sich die internationalen Spielwarenmärkte positiv", so der Konzern. Besonders Familien und Erwachsene würden für Impulse sorgen. Allerdings steige auch der Kostendruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das sei auch bei Ravensburger spürbar./bak/DP/mis

Walt Disney

