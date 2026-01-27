Silber - Kühlen Kopf bewahren!

In den ersten Wochen des noch jungen Jahres hat der Silberpreis bereits wieder um mehr als 50 % zulegen können. „Gewinne laufen lassen“, lautet eine der ältesten und gleichzeitig am schwersten zu befolgenden Tradingweisheiten überhaupt. Schließlich sollte den Gewinntrades auch genügend Raum gegeben werden, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Zuletzt hat der Silberpreis erstmals in der Historie die runde Marke von 100 USD überboten und sein Rekordlevel bis auf 117,69 USD ausgebaut. Seit November hangelt sich das Edelmetall dabei am oberen Bollinger Band (akt. bei 109,23 USD) entlang nach Norden, was ebenfalls ein Zeichen für einen hochdynamischen Aufwärtstrend ist. Gleichzeitig sind aber diverse Indikatoren massiv heißgelaufen. Exemplarisch führen wir den RSI an, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) tief im überkauften Bereich notiert. Vor diesem Hintergrund ziehen wir den Stop-Loss für bestehende Engagements nach. Aus technischer Sicht bieten sich hierfür das Tief des gestrigen „shooting stars“ bei 102,41 USD bzw. die alten Hochpunkte bei 96/95 USD an.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

