Stimmung unter deutschen Exporteuren steigt zu Jahresbeginn

Berlin, 27. Jan (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich zu Jahresbeginn aufgehellt.

Das Barometer für die Exporterwartungen stieg im Januar ⁠auf minus ‍1,2 Punkte, von minus 3,0 Zählern im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage ‌unter Managern mitteilte. "Auch wenn die Unternehmen weniger skeptisch bezüglich ihrer Auslandsgeschäfte sind, bleibt die Unsicherheit ‍hoch", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Für das erste Quartal 2026 fehlen klare Signale für einen Aufwärtstrend."

In den einzelnen Branchen ist die Stimmungslage unterschiedlich. Die Automobilbranche und die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen blicken im Januar etwas zuversichtlicher ‍auf das Auslandsgeschäft und planen mit wachsenden ⁠Exporten. In der Metallerzeugung und -bearbeitung geht der jahrelang anhaltende Pessimismus spürbar zurück: Die Exporterwartungen stiegen auf den höchsten Wert seit Februar ‍2022, wobei sich positive und negative Einschätzungen derzeit die Waage halten.

In der Getränkeindustrie erwarten die Unternehmen ⁠ein stabiles, expansives Exportumfeld. "Die Hersteller von Bekleidung und Nahrungsmitteln sowie die Druckindustrie rechnen hingegen weiterhin mit rückläufigen Exporten", erklärte das Ifo-Institut.

Im vergangenen Jahr sind die deutschen ‍Ausfuhren um 0,3 Prozent gesunken. "Die ‌Exportwirtschaft sah sich heftigem Gegenwind ausgesetzt durch die höheren US-Zölle, die Euro-Aufwertung und die stärkere Konkurrenz aus China", sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Die Bundesregierung rechnet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,8 Prozent, das sich 2027 auf 1,6 Prozent verdoppeln soll. Die Bundesregierung will den Bericht an diesem Mittwoch offiziell vorstellen, er ⁠liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)