Carney bleibt bei US-Kritik von Davos

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington/Ottawa, 27. Jan (Reuters) - Der kanadische Premierminister Mark Carney widerspricht Darstellungen der US-Regierung, wonach er von seiner Kritik ⁠an der ‍US-Dominanz in der Weltpolitik abgerückt sein soll.

Auf die Frage eines Journalisten, ob er ‌seine Äußerungen zurückgenommen habe, antwortete Carney am Dienstag mit "Nein". US-Finanzminister Scott Bessent ‍hatte dagegen am Montag gesagt, Carney habe einige seiner Bemerkungen in einem Telefonat mit Präsident Donald Trump äußerst entschieden zurückgenommen.

Es geht um eine viel beachtete Rede Carneys, die er vergangene ‍Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ⁠hielt. Darin diagnostizierte er, dass die alte, regelbasierte Weltordnung vorüber sei und man dies akzeptieren müsse. ‍Als Konsequenz müssten sich sogenannte Mittelmächte zusammentun. "Denn wenn man nicht am Tisch sitzt, ⁠steht man auf der Speisekarte", sagte Carney in der Rede, ohne die USA oder Trump direkt zu nennen. Trump hatte daraufhin ‍die Einladung Kanadas zu ‌einem von ihm geplanten Friedensrat zurückgezogen. Zudem drohte er am Samstag mit Zöllen von 100 Prozent auf kanadische Waren, sollte Ottawa ein Handelsabkommen mit dem US-Rivalen China abschließen.

(Bericht von Bhargav Acharya, Ismail Shakil und Kanishka Singh. Geschrieben von Christian Rüttger und Isabelle Noack; Redigiert von Scot W. Stevenson; ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor
Dax Tagesrückblick 26.01.2026
Dax bleibt unter 25.000 Punkten - SAP veröffentlicht Zahlengestern, 18:00 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze
Edelmetallrally
Goldpreis über 5.000 Dollar: Wie geht's weiter?heute, 15:33 Uhr · onvista
Goldpreis über 5.000 Dollar: Wie geht's weiter?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News