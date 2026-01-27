Trading-Chance Exxon: Sky is the Limit

In Venezuela muss die vom Regime völlig vernachlässigte Infrastruktur für die Ölförderung und dessen Transport erneuert werden. Exxon profitiert besonders von den Investitionen in Guyana (benachbarte Region), da man dort positioniert ist. Vergleichen wir Exxon mit dem Konkurrenten Chevron, so ist Exxon der dominante Player, was die Marktkapitalisierung angeht. Bei der Bewertung liegen beide etwa gleichauf, mit einem KGV um die 12. Beide haben eine sehr niedrige Verschuldung, was hervorragend ist. Für künftiges Potenzial ist uns der Cashflow bekanntlich sehr wichtig. Dieser ist bei Exxon auf Rekordniveau.

Was macht Exxon Mobil?

Exxon Mobil ist ein international agierendes Energieunternehmen. Die Geschäftsfelder von Exxon Mobil gliedern sich in Upstream, Downstream und Chemical. Im Bereich Upstream konzentriert sich das Unternehmen auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas. Hierbei werden Ressourcen weltweit erforscht, erschlossen und gefördert. Der Downstream-Bereich umfasst die Raffinerie und Verarbeitung von Rohöl zu Endprodukten wie Benzin, Diesel und Heizöl, sowie den globalen Vertrieb und das Marketing dieser Produkte. Exxon Mobil betreibt Raffinerien und petrochemische Anlagen in verschiedenen Ländern und ist an zahlreichen Tankstellen unter verschiedenen Markennamen präsent. Im Segment Chemical stellt Exxon Mobil eine breite Palette von Chemikalien her, die in vielen Industrien Anwendung finden. Dazu zählen unter anderem Kunststoffe, synthetische Gummiarten und Zwischenprodukte für die Herstellung weiterer chemischer Erzeugnisse. Diese Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Automobilindustrie über die Verpackungsindustrie bis hin zum Bauwesen.

Die Aktie ist einer von weltweit nur 149 Dividenden-Aristokraten. Das sind jene Aktien, bei denen die Unternehmen in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren die Dividende erhöht haben. Bei dem Öl-Giganten sind es sogar 44 Jahre, in denen alljährlich die Dividende erhöht wurde.

Es gibt kein Halten mehr

Nach einer längeren Konsolidierungsphase in unmittelbarer Nähe zum Allzeithoch gelang der Aktie nun der dynamische Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Diese Konstellationen sind stets besonders lukrativ, da sich in einer Konsolidierung Spannung aufbaut, die sich mit einem Ausbruch entlädt. Ein nächstes Etappenziel ist aus technischer Sicht bei etwa 160 Dollar gelegen. Prinzipiell ist diese Aktie jedoch für uns ein „must have“ und wir zielen nicht auf spezielle Kurz- und Mittelfrist-Ziele, sondern verfolgen die Strategie, langfristig an der beeindruckenden Geschäftsentwicklung zu partizipieren. Etappenziele sind dabei nett, aber sie stellen allenfalls eine Zwischenstation dar.

Fazit

Eine Top-Aktie, die immer wieder ein Engagement wert ist. Eine alles andere als hohe Bewertung trifft hier mit niedrigen Schulden, einer gigantischen Marktpositionierung und einem blitzsauberen technischen Bild zusammen. Der jüngste Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch ist Grund genug, die Position auszubauen. Ein dafür passendes Produkt haben wir für Sie ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Exxon Mobil

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 85,848 USD. Bei einem aktuellen Preis von 134,87 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,75. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HD209R.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 96 und 126 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Exxon Mobil

Basiswert Exxon Mobil WKN HD209R ISIN DE000HD209R0 Basispreis 85,848 USD K.O.-Schwelle 85,848 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,75 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

