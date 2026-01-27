UN-Expertin: Irans Sicherheitskräfte verschleppen wohl Verletzte aus Kliniken

Brüssel, 26. Jan (Reuters) - Iranische Sicherheitskräfte gehen nach Angaben einer UN-Expertin offenbar gegen verletzte Demonstranten vor.

Es gebe Berichte, wonach Protestteilnehmer aus Krankenhäusern ⁠verschleppt und inhaftiert ‍würden, sagte die UN-Sonderberichterstatterin für den Iran, Mai Sato, am Montag in einem Videointerview der Nachrichtenagentur Reuters. ‌Dies wäre ein schwerer Verstoß gegen das völkerrechtlich verankerte Recht auf medizinische Versorgung. Zudem würden ‍Familien gezwungen, 5000 bis 7000 Dollar zu zahlen, damit die Leichname ihrer Angehörigen freigegeben werden. Dies stelle angesichts der Wirtschaftskrise im Iran eine erdrückende Last dar.

In iranischen Medizinerkreisen wurden einige der Vorwürfe bestätigt. Ein Arzt aus der nördlichen Stadt ‍Rascht sagte Reuters, Revolutionsgarden hätten Dutzende ⁠operierte Patienten mit Schusswunden abtransportiert. "Wir wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist", sagte er. In Teheran sagten eine Krankenschwester und zwei Ärzte, ‍Sicherheitskräfte hätten Kliniken nach Akten von behandelten und dann entlassenen Demonstranten durchsucht, um diese festzunehmen.

Die iranische ⁠Vertretung in Genf reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Die seit Dezember andauernden regierungskritischen Proteste haben zur härtesten Niederschlagung seit der Islamischen Revolution 1979 geführt. Die ‍in den USA ansässige Menschenrechtsgruppe ‌HRANA beziffert die Zahl der Toten im Zusammenhang mit den Unruhen auf 5937, darunter 214 Sicherheitskräfte. Offiziellen Angaben zufolge kamen 3117 Menschen ums Leben. Reuters konnte die Zahlen nicht unabhängig überprüfen. Auch Sato sagte, sie könne die Zahlen nicht bestätigen. Sie gehe jedoch davon aus, dass sie weit über den offiziellen Angaben lägen und sprach von Hinweisen auf "unrechtmäßige Tode und willkürliche ⁠Tötungen".

