Zeitung: Israel arbeitet an neuem Sicherheitsabkommen mit den USA

27. Jan (Reuters) - Israel bereitet einem Zeitungsbericht zufolge Verhandlungen mit der US-Regierung über ein neues Zehn-Jahres-Sicherheitsabkommen vor.

Dabei signalisiert die Regierung ⁠in Jerusalem ‍die Bereitschaft, künftig weniger direkte US-Finanzhilfen anzunehmen, wie die "Financial Times" am Dienstag berichtete. Die Zeitung ‌zitierte dazu einen mit den Vorgängen im israelischen Verteidigungsministerium vertrauten Experten. Israel wolle ‍demnach bei den anstehenden Gesprächen den Schwerpunkt auf gemeinsame Militär- und Verteidigungsprojekte legen. Die Partnerschaft sei in diesem Zusammenhang wichtiger als die reine Finanzfrage.

Dem Experten zufolge, der zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der Zeitung noch ‍leitender Finanzberater des israelischen Militärs und ⁠Verteidigungsministeriums war und wenig später zurücktrat, könnte die reine Finanzhilfe in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar pro Jahr "schrittweise verringert ‍werden". Israel könne diese Mittel für den Kauf von US-Waffen verwenden.

Das derzeitige Abkommen zwischen ⁠den USA und Israel wurde 2016 vereinbart. Es hat eine Laufzeit von zehn Jahren bis September 2028 und sieht Militärhilfen im Umfang von 38 ‍Milliarden Dollar vor. Davon ‌sind 33 Milliarden Dollar für den Kauf von Militärausrüstung und fünf Milliarden Dollar für Raketenabwehrsysteme vorgesehen. Anfang des Monats hatte bereits Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, er hoffe, die Abhängigkeit Israels von der US-Militärhilfe im nächsten Jahrzehnt schrittweise zu verringern. Eine US-Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Disha Mishra, geschrieben von Christian Götz, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)