ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der herausragende Auftragseingang des wichtigsten Kunden ASML im vergangenen Quartal gebe dem niederländischen Chipausrüster mittelfristig weiter Auftrieb und könnte Jenoptik helfen, Unsicherheiten abzumildern, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der deutsche Technologiekonzern erwarte zwar 2026 dank des weiterhin starken Halbleitermarktes sowie hoher Investitionen in Rechenzentren ein Umsatz- und Margenwachstum, doch mit Blick auf den Zeitpunkt der Nachtfrageerholung sowie das Konjunkturumfeld gebe es noch Risiken./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------