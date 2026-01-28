ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
