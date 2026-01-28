ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1300 Euro

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
JP Morgan
ASML Holding (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Wertvollster Börsenkonzern Europas
Geschäft bei Chipzulieferer ASML boomt - Aktie auf Rekordhochheute, 09:44 Uhr · dpa-AFX
Geschäft bei Chipzulieferer ASML boomt - Aktie auf Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Rally von Gold und Silber
"Wir sind schon in der Übertreibung"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News