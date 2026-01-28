ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Markterwartungen für 2026 bis 2028 dürften nun deutlich steigen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch mit Blick auf die starken Auftragszahlen. Für 2027 und 2028 rechnet er gar mit einem prozentual zweistelligen Anstieg der Konsensschätzungen für den Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Ausrüsters./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:10 / GMT
