ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde enorm unterschätzt, schrieb David Lesne am Dienstag. Er rechnet insgesamt mit 40 Euro je Aktie - teils durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung und teils durch Neubewertung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
WochenausblickDax dürfte nach überstandenem Zoll-Schock auf Richtungssuche bleiben23. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Weniger Cash, mehr AktienWie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista