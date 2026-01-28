APA ots news: Drei spendet erneut 27.500 Suppen an Caritas Wien-Suppenbus.

    Wien (APA-ots) - - Social Media Fans sammelten Suppen mit ihren  
Kommentaren. 

- Für jede kommentierte Suppenzutat spendete Drei eine warme 
Mahlzeit. 

- Endergebnis: Wieder rund 27.500 heiße Suppen für die Gäste des 
Canisibus. 

Tausende Suppen für Menschen, die sich nicht täglich eine warme 
Mahlzeit leisten können. Auch diesen Winter sammelte das 
Telekommunikationsunternehmen Drei mit seiner sozialen Initiative 
"Drei Hilft" heiße Suppen für den Canisibus, den Suppenbus der 
Caritas der Erzdiözese Wien. Drei fragte dafür auf Facebook, 
Instagram und TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans und 
machte aus jeder kommentierten Suppenzutat eine echte Suppe. Das 
Endergebnis: rund 27.500 Suppen. Mehr auf www.drei.at/winteraktion 

Rudolf Schrefl, CEO von Drei , freut sich: "Unsere Winteraktion 
zeigt auch heuer wieder, wie wichtig gemeinsames Engagement ist. 
Social Media-Fans und Mitarbeitende von Drei haben erneut fleißig 
Suppen gesammelt und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Mit Drei Hilft 
ermöglichen wir so über drei Monate hinweg täglich warme Canisibus- 
Mahlzeiten. Danke an alle, die wieder einmal mit Herz und Einsatz 
dabei waren." Die ersten dampfenden Suppenschüsseln verteilte Schrefl 
wieder bei winterlichen Temperaturen gemeinsam mit Caritasdirektor 
Klaus Schwertner und Canisibus-Freiwilligen auf einer der Suppenbus- 
Touren durch Wien. 

Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Der Bedarf an Hilfe war 
selten so hoch. Teuerung und Kürzungen bringen immer mehr Menschen 
unter Druck, die eisigen Temperaturen der letzten Wochen sind eine 
zusätzliche Belastung und auch lebensgefährlich für obdachlose 
Menschen. Umso schöner, dass durch den Einsatz der Drei-Community 
erneut zahlreiche warme Suppen für Menschen in Not ermöglicht werden 
konnten. Vielen Dank an Drei und alle Unterstützer:innen für diese 
gelebte Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft!" 

Zwtl.: Die Canisibus-Suppe: eine Mahlzeit. 

Der Gesamterlös der Drei Hilft-Winteraktion kommt dem Caritas 
Canisibus zugute. Seit 
35 Jahren versorgt er obdachlose und armutsbetroffene Menschen jeden 
Abend verlässlich mit heißer Suppe - an zehn Stationen in Wien. Für 
viele der bis zu 400 Gäste bedeutet diese Suppe die einzige warme 
Mahlzeit am Tag. Deshalb ist die Canisibus-Suppe eine vollwertige, 
sättigende Speise, die täglich aus nährstoffreichen Zutaten 
zubereitet wird. Rund 100.000 Teller Suppe werden jedes Jahr 
ausgegeben. Freiwillige kochen täglich frisch, verladen die Suppe in 
zwei Busse und ein E-Lastenrad und bringen sie direkt zu den 
Menschen, die sie brauchen. Mehr auf www.caritas-wien.at/canisibus 

Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. 

Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier 
Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten 
Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF- 
Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in 
Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der 
Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale 
Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und 
www.drei.at/drei-hilft 

Zwtl.: Über Drei. 

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen 
von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der 
Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei 
erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom- 
Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, 
Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. 
Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber 
und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen 
verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in 
Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

