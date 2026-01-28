APA ots news: Volksbanken-Verbund ist nationaler Partner des Eurovision...

APA ots news: Volksbanken-Verbund ist nationaler Partner des Eurovision Song Contest 2026

Wien (APA-ots) - Von 12. bis 16. Mai 2026 schaut die Welt nach  
Österreich, wenn in 
Wien der 70. Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Als 
nationaler Partner möchte der Volksbanken-Verbund das Image des 
österreichischen Wirtschaftsstandorts und damit die heimischen 
Unternehmen fördern. Mit Aktivitäten rund um den Mega-Event richtet 
sich die Bank verstärkt auch an eine junge Zielgruppe. 

1967 fand der Eurovision Song Contest - damals noch "Grand Prix 
de la chanson" - erstmals in Wien statt. Fast 50 Jahre später durfte 
Österreich den Wettbewerb erneut ausrichten, nachdem der heimische 
Beitrag 2014 den Sieg errungen hatte. Elf Jahre später ist Österreich 
wieder Gastgeber des Eurovision Song Contest - einem der größten 
Musikevents der Welt. 

Die Austragung bringt starke Impulse für die heimische 
Wirtschaft, zahlreiche lokale Unternehmen sind an der Umsetzung 
beteiligt. Zehntausende Besucher:innen stärken Tourismus, Gastronomie 
und Kulturbetriebe direkt, während die weltweite Berichterstattung 
Österreich zusätzlich als attraktiven Wirtschafts- und Kulturraum 
positioniert. 

Der Volksbanken-Verbund, dessen Finanzierungen zu über 95 Prozent 
im Inland erfolgen, sieht in der Kooperation mit dem Eurovision Song 
Contest eine Chance, unternehmerische Dynamik im Land zu fördern und 
Betriebe in einer besonders investitionsintensiven Phase zu 
unterstützen. "Als Partner leisten wir einen Beitrag zur Umsetzung 
des Eurovision Song Contests 2026 und stärken damit Branchen, die wir 
als regionale Hausbank täglich begleiten und finanzieren. Im Sinne 
unserer volkswirtschaftlichen Verantwortung helfen wir mit, positive 
Impulse für die Zukunft Österreichs zu setzen", sagt Gerald 
Fleischmann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und Generaldirektor 
der VOLKSBANK WIEN AG. 

Zwtl.: Wirtschaft rückt ins Rampenlicht 

Im Zentrum der aktuellen Kampagne des Volksbanken-Verbundes 
stehen die Menschen in den Regionen. In der Rolle des nationalen 
Partners des Eurovision Song Contest 2026 betont die heimische Bank 
vor allem das Verbindende und will den Zusammenhalt im Land stärken. 
"Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Offenheit, Toleranz 
und Zusammenhalt - Werte, die wir als Volksbanken-Verbund teilen. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr bewegen können. Dieses 
Miteinander beginnt bei unseren jüngsten Kundinnen und Kunden. Rund 
um den Eurovision Song Contest sind daher Aktivitäten geplant, die 
sich besonders an die nächste Generation richten und unseren Gutes 
zieht Kreise-Anspruch erlebbar machen", so Sonja Schörgenhofer, 
Leiterin Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG. 

Der Volksbanken-Verbund hat für seinen Auftritt beim Eurovision 
Song Contest ein eigenes Konzept entwickelt und setzt dabei einen 
gezielten medialen und marketingstrategischen Schwerpunkt. Besonderes 
Augenmerk liegt auf Social Media: Mit exklusiven Insights und 
spannenden Behind-the-Scenes-Einblicken wird die Community hautnah am 
Event beteiligt. 

Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). 
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VOLKSBANK WIEN AG 
   Mag. Miriam Daill 
   Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin 
   Telefon: +43 1 40 137 - 0 
   E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0031    2026-01-28/09:40
