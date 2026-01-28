Arbeitsministerium plant Entwurf zu Arbeitszeit – Tourismusbranche erfreut

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Das Bundesarbeitsministerium will in den kommenden Monaten einen ersten Entwurf für Änderungen bei den gesetzlich geregelten Arbeitszeiten vorlegen. Ein Referentenentwurf sei ⁠für das erste ‍Halbjahr 2026 geplant, teilte das von SPD-Co-Chefin Bärbel Bas (SPD) geführte Ministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften ‌haben demnach keine Annäherung gebracht. Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, die Möglichkeit einer wöchentlichen ‍anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit von derzeit acht Stunden zu schaffen, um die Flexibilität zu erhöhen.

Ein Ministeriumssprecher verwies darauf, dass zwischen Juli und Oktober 2025 ein Dialog mit den Sozialpartnern stattgefunden habe. Dabei sei deutlich geworden, dass die Positionen "sehr weit auseinanderliegen". Das Ministerium werte die Erkenntnisse aus und ‍werde dann mit der Arbeit an Regelungsvorschlägen ⁠beginnen. Ziel sei ein "ausgewogener Referentenentwurf", der sowohl den Erkenntnissen aus dem Dialog Rechnung trage als auch den Vorgaben der europäischen Arbeitszeitrichtlinie genüge.

Der Koalitionsvertrag sieht zudem eine ‍unbürokratische Regelung zur elektronischen Arbeitszeiterfassung sowie Steuererleichterungen für Mehrarbeit vor. Es wurde zudem festgehalten, dass kein Beschäftigter gegen seinen ⁠Willen zu mehr Arbeit gezwungen werden dürfe.

KABINETT BESCHLIESST TOURISMUSSTRATEGIE

Das Vorhaben der Flexibilisierung der Arbeitszeit bekräftigte die Regierung in ihrer am Mittwoch beschlossenen Nationalen Tourismusstrategie. "Die Bundesregierung will im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie ‍die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer ‌täglichen Höchstarbeitszeit schaffen - auch und gerade im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf", heißt es darin im selben Wortlaut wie im Koalitionsvertrag.

Die Tourismusbranche begrüßte dies. Das Vorhaben schaffe Planungssicherheit, erklärte der Deutsche Reiseverband, der die Interessen von Reisebüros und Reiseveranstaltern vertritt. Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft betonte, das Umdenken von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit berücksichtige "sowohl den Alltag in unseren Betrieben als auch Wünsche von Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität".

