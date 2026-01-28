Boeing rechnet mit Flugzeug-Boom in Indien und Südasien

Hyderabad, 28. Jan (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat seine Prognose für den stark wachsenden Flugzeugmarkt in Indien und Südasien ⁠erhöht.

Der Hersteller ‍rechnet in den kommenden 20 Jahren mit einem Bedarf von 3290 neuen Verkehrsflugzeugen, wie ‌Boeing am Mittwoch mitteilte. Gründe für die steigende Nachfrage seien das robuste ‍Wirtschaftswachstum und eine wachsende Mittelschicht mit immer mehr Menschen, die sich erstmals einen Flug leisten können. Die vorherige Prognose des Unternehmens ging von einer Nachfrage von 2835 Jets aus. Von den nun ‍erwarteten Flugzeugen seien 395 Großraumjets und ⁠2875 Schmalrumpfflugzeuge.

Indien und Südasien haben sich zu einem der am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte der Welt entwickelt, allen ‍voran die Airlines Indigo und Air India. Indien ist nach den USA und ⁠China der drittgrößte Inlandsmarkt und gilt als der am schnellsten wachsende. An den anderen großen Märkten der Welt erneuerten Fluggesellschaften ihre Flotten nur ‍statt sie zu vergrößern, ‌erklärte Ashwin Naidu, Boeings Marketingchef für die Region. "Indien tut genau das Gegenteil." Das Land müsse jedoch auch seine Luftfahrtinfrastruktur ausbauen, um mit der wachsenden Reisenachfrage Schritt zu halten. Bisher konzentriere sich der Flugverkehr auf die Metropolen Delhi und Mumbai mit einem Marktanteil von zusammen mehr als 30 Prozent.

(Bericht von Shivansh ⁠Tiwary; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‍frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

