Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR)

EQS Group · Uhr
Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
28.01.2026 / 17:45 CET/CEST
Die Burkhalter Gruppe akquiriert das in Herisau (AR) ansässige Gebäudetechnikunternehmen Enplan AG. Enplan beschäftigt fünf Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 0.6 Mio.

Die Enplan AG ist seit 1984 erfolgreich im regionalen Markt tätig. Nun verkauft Olivier Wetli das auf Planungen für Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie effiziente Energiekonzepte spezialisierte Unternehmen an die Burkhalter Holding AG.

Die Enplan AG wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in St. Gallen ansässigen Längle & Staub GmbH fusioniert und neu als Enplan, Zweigniederlassung der Längle & Staub GmbH, am bisherigen Standort unter der Geschäftsleitung von Olivier Wetli weitergeführt. Verstärkt durch die Kompetenzen von Längle & Staub kann das Unternehmen künftig alle HLKS-Planungsdienstleistungen anbieten. Die Mitarbeitenden werden übernommen.

Die gezielte Akquisition weiterer Gebäudetechnikunternehmen zur Erweiterung der Marktanteile bleibt zentraler Bestandteil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

Burkhalter

