Chemiebranche schöpft Hoffnung - Geschäftslage aber weiter schwierig

Frankfurt, 28. Jan (Reuters) - Die deutsche Chemieindustrie sieht nach einem schwachen Jahresstart ⁠einen ersten ‍Hoffnungsschimmer für eine konjunkturelle Belebung. Zwar bewerteten die Unternehmen ihre ‌aktuelle Geschäftslage weiterhin negativ, teilte der Verband der Chemischen ‍Industrie (VCI) am Mittwoch mit. Jedoch hätten sich die Geschäftserwartungen zuletzt leicht aufgehellt. Erstmals seit fast einem Jahr seien die Exporterwartungen wieder in ‍den positiven Bereich gedreht. ⁠Auch aus einzelnen Abnehmerbranchen sowie vom Bau kämen vermehrt Aufträge. Eine Trendwende ‍sei aber noch nicht in Sicht.

VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup ⁠forderte von der Bundesregierung weitere Reformen. "Die politische Entschlossenheit, die wir bei den Energiepreisen sehen, fordern wir ‍auch bei ‌Bürokratie und Steuern", sagte er. Nur mit mutigen Reformen lasse sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie wieder stärken. Halbherzige Maßnahmen reichten dafür nicht aus.

