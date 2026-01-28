Chemiekrise drückt Wacker Chemie tief in rote Zahlen

Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die schwache Nachfrage nach Chemieprodukten, ungünstige Wechselkurse und rückläufige Preise haben dem Spezialchemiekonzern Wacker Chemie das Jahr 2025 verhagelt.

Unter dem Strich stehe ⁠ein Verlust von ‍800 Millionen Euro nach einem Gewinn von 261 Millionen Euro vor Jahresfrist, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen ‌mit. Der Umsatz schrumpfte zugleich um vier Prozent auf 5,49 Milliarden Euro. Wacker-Chef Christian Hartel sagte, die ‍chemische Industrie sei 2025 in Deutschland und Europa massiv unter Druck geraten. Wacker habe darauf mit einem Sparprogramm reagiert. "Wir machen unsere Hausaufgaben", sagte er. "Damit die Chemiebranche am Standort Deutschland weiterhin eine Zukunft hat, muss aber auch die Politik handeln und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen."

Wacker hatte im Oktober ‍ein Sparprogramm aufgelegt, das jährlich Einsparungen von 300 ⁠Millionen Euro einbringen soll. Bis Ende 2027 sollen weltweit mehr als 1500 Arbeitsplätze wegfallen. Damit reagiert das Unternehmen auf die Nachfrageschwäche, welche die Chemieindustrie derzeit mit ‍voller Wucht trifft. Bei Wacker ging der Umsatz in allen vier Geschäftsbereichen zurück. Die Anlagen seien gering ausgelastet, ⁠die Preise niedrig. Auf dem Ergebnis lasteten zusätzlich Sonderabschreibungen etwa auf den Wert der Anteile an der Tochter Siltronic, deren Aktienkurs dauerhaft unter dem Buchwert gelegen habe. Im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz ‍gaben die Aktien 3,7 Prozent ‌nach.

Die Chemiebranche steckt derzeit tief in der Krise und rechnet auch für das laufende Jahr nicht mit einer Besserung. Nach Angaben des Branchenverbandes VCI lag die Auslastung der Anlagen in der gesamten Branche mit 70 Prozent auf einem historischen Tiefpunkt und weit unter der rentablen Schwelle. Als Gründe für die schlechte Stimmung nannte der Verband unter anderem nicht wettbewerbsfähige Produktionskosten, eine hohe regulatorische Unsicherheit und langwierige Genehmigungsverfahren. Zudem belasteten chinesische Überkapazitäten und die US-Zölle ⁠die Geschäfte.

