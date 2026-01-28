Dax startet leicht höher in den Handel

Der Dax dürfte auch am Mittwoch zunächst keine klare Richtung einschlagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 24.914 Punkte. Tags zuvor war der Index zeitweise auf 25.020 Punkte gestiegen, drehte dann aber wieder ab. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint einstweilen in weiter Ferne. Etwa zum europäischen Handelsende hatte es in den Vereinigten Staaten noch so ausgesehen, als ob der marktbreite S&P 500 seine Rekordjagd wieder aufnehmen kann. Nach dem knappen Höchststand von gut 6.988 Punkten fehlten jedoch die Anschlusskäufe.

USA: Gemischtes Bild

Hohe Verluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Im Leitindex Dow Jones brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,83 Prozent nach unten auf 49.003,41 Zähler. Der S&P 500 erreichte dagegen ein weiteres Rekordhoch. Der marktbreite Index schloss mit 0,41 Prozent im Plus bei 6978,60 Punkten. Hier ist nun die runde Marke von 7.000 Zählern in unmittelbarer Reichweite. Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Meta, Microsoft und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positioniert haben. Der Nasdaq 100 legte um 0,88 Prozent auf 25.939,74 Punkte zu, angetrieben vor allem von Aktien aus der Chip-Industrie.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.003 - 0,98 Prozent &P 500 6.978 + 0,41 Prozent Nasdaq 23.817 + 0,91 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die Kurs in Hongkong und an den chinesischen Festlandsbörsen zugelegt. Etwas nach unten ging es dagegen in Japan. Dort gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,1 Prozent nach. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index dagegen mehr als zwei Prozent an. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel rund ein halbes Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.358 - 1,60 Prozent Hang Seng 27.256 - 0,20 Prozent CSI 300 4.711 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,71 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,90 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,22 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 66,16 USD + 0,29 USD WTI 61,30 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PUMA AUF 22 (16) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 240 (255) EUR - 'OVERWEIGHT'

UBS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 90 (80) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX