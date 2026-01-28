W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - Zwei Gaps als Signalmarken

Der DAX® wagte sich gestern an die 25.000er-Marke heran, konnte dieses Niveau dann aber nicht halten. Aktuell spielen die beiden „Hammer“-Umkehrmuster eine Schlüsselrolle, zumal die deutschen Standardwerte das äquivalente Kerzenmuster auch im Wochenbereich ausgebildet haben. Die obere Begrenzung des wöchentlichen Kerzenmusters befindet sich bei 25.070 Punkten und fällt perfekt mit der Kurslücke vom 19. Januar (25.071/25.199 Punkten) zusammen. Vor diesem Hintergrund wäre ein Sprung über diese Hürde ein echtes Ausrufezeichen und würde den Weg bis zum bisherigen Allzeithoch bei 25.508 Punkten ebnen. Auf der Unterseite gilt es dagegen, ein weiteres Gap (24.773 zu 24.657 Punkte) unbedingt zu verteidigen. Die Bedeutung der zuletzt angeführten Kurslücke wird zusätzlich durch die alten, und lehrbuchmäßig zurückgetesteten, Ausbruchsmarken bei 24.700/24.600 Punkten bestätigt. Deshalb gilt es, diese Bastion unbedingt zu verteidigen. Per Saldo haben wir damit die für Anlegerinnen und Anleger kurzfristig entscheidenden Leitplanken definiert. Unter die Arme greift dem möglicherweise der Ausbruch beim Nasdaq-100® (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. Januar) sowie das neue Allzeithoch beim Nasdaq-100® equalweight.

